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Ощадбанк объявил новую программу поддержки — кто получит 30 тыс. евро

11 января 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк предоставит украинцам до 30 тыс. евро — детали программы
Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный Ощадбанк объявил новый этап программы помощи для украинцев. В его рамках можно получить максимально 30 тысяч евро.

О деталях программы рассказало руководство банка в Telegram.

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Речь идет о новом этапе проекта помощи бизнесу, который финансирует правительство Германии. Запустили его Ощадбанк, германские партнеры GIZ и DSIK, украинский Фонд развития предпринимательства.

По словам главы правления Ощадбанка Сергея Наумова, регистрация на участие во второй волне программы продлится до конца января 2024 года.

Условия программы поддержки

Программа для поддержки бизнеса предусматривает предоставление кредита и немалого кэшбека. В частности, для территорий, освобожденных из-под оккупации, и внутренне перемещенных предприятий доля кэшбека будет выше:

  • Для релокированного бизнеса и деоккупированных территорий — кредит и кэшбек — в 30% от стоимости инвестпроекта. Однако максимальная сумма — 30 тысяч евро в гривневом эквиваленте;
  • Для остальных предпринимателей предоставят гранты в 20%, максимально — 20 тысяч евро в гривневом эквиваленте.

Заявки на получение инвестиций могут подавать предприниматели в следующих условиях:

  • положительная кредитная история;
  • трудоустройство до 250 работников;
  • годовой доход составляет до 10 миллионов евро;
  • не получали международную помощь с февраля 2022-го;
  • отсутствует задолженность перед государственным бюджетом.

Подробности относительно грантовой программы можно уточнить в контакт-центре Ощадбанка по телефону:

  • 0 800 219 800.

Больше о помощи украинцам

Напомним, ранее мы писали, почему могут отказать по программе "єВідновлення". Зачастую получить отказ можно, если заявитель представляет ложную информацию о повреждении своего жилья и его степени.

Также мы писали о том, что внутренне перемещенные лица могут получать выплаты не только от государства, в некоторых регионах действуют программы поддержки от различных организаций. В частности, дополнительную помощь на зимний период можно получить в Тернопольской области.

Ощадбанк
деньги
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бизнес
предприниматели

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