Допомога на зимовий період — кому з українців дадуть по 9,6 тис. грн

Українські переселенці. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати виплати не тільки від держави, у деяких регіонах діють програми підтримки від різноманітних організацій. Зокрема, додаткову допомогу на зимовий період можна отримати у Тернопільські області.

Про це йдеться на сторінці Тернопільської обласної військової адміністрації у соцмережі Facebook.

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Як зазначають в ОВА, громадянам у Тернопільській області можна зареєструватися на зимову грошову допомогу від Червоного Хреста.

Розмір такої підтримки становить 3,2 тис. гривень, яку виплачуватимуть упродовж трьох місяців. Таким чином, українці можуть отримати сукупно 9,6 тис. гривень допомоги.

Програма поширюється на жителів семи міст, двох селищ та одного села, додають в обласній військовій адміністрації.

Хто може зареєструватися на допомогу

На виплати з 9 по 26 січня можуть розраховувати особи, які до цього не реєструвались упродовж останніх трьох місяців та поширюється на такі вразливі групи людей:

багатодітні родини;

самотні пенсіонери;

самотня матір чи батько;

сім'ї, де є діти з обмеженими фізичними можливостями.

Реєстрацію на виплати проведуть з 9 по 19 січня у містах:

Борщів;

Бучач;

Чортків;

Бережани;

Кременець;

Збараж;

смт Гусятин;

Підволочиську;

с.Товсте.

Проте якщо громадяни не встигли подати заявку під час першого збору, то буде ще одна сесія з 22 по 26 січня у м. Тернопіль (Вул. Мостова-Бічна, 6), додали в ОВА.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання роботодавцями офіційно працевлаштованим громадянам матеріальної допомоги. Для цього необхідно мати вагомі підстави.

Також ми писали, Україні діє програма з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для адаптації та економічної інтеграції у громади, куди вони переїхали. У рамках відповідного проєкту переселенці отримали більш ніж 750 грантів.