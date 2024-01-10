Кому можуть відмовити у компенсації єВідновлення

Будинок після обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Через російські обстріли чимало людей в Україні залишилися без своїх домівок. Саме для цього існує безліч державних програм, одна з яких — єВідновлення. Однак іноді буває таке, що людям можуть відмовити у допомозі, але на це є свої причини.

Про це розповіли в РБК-Україна.

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Найчастіше отримати відмову людина може, якщо:

заявник подає неправдиву інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь;

нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав;

нерухомість стосується місця загального користування. Тобто пошкоджений, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках.

Також були досить розповсюджені випадки, коли заявник сам відмовляється від компенсації. Все через те, що люди очікують запуску наступних етапів програми.

"Зокрема, раніше, якщо було зрозуміло, що сума пошкоджень значно перевищує 200 тисяч гривень, тобто потрібен не дрібний, а капітальний ремонт, то був сенс дочекатись наступного етапу програми — виплат до 500 тисяч гривень, які зараз вже почали сплачувати", — пояснила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Також жодної компенсації не отримають люди, які допомагали окупантам і підсанкційним особам. Відмовлять у допомозі і тим, у кого є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України.

Проте процент відмов по програмі єВідновлення доволі низький, запевняють в уряді. Наприклад:

у випадку пошкодженого житла відмови отримали 13 520 заявників з більше ніж 66 тис.;

щодо знищеного житла — відмовлено за 2 224 заявам.

Як отримати сертифікат єВідновлення

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву через застосунок Дія. Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат. Сповіщення про нього прийде в Дію.

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Зробити це можна через нотаріусів. Їхній перелік та більше інформації про програму житлових сертифікатів можна дізнатись на сайті.

Нагадаємо, що на початку січня 2024 року перша українська родина, чиє житло було зруйноване внаслідок російської агресії, придбала собі будинок у рамках програми єВідновлення. У Кабміні підтвердили видачу 1826 сертифікатів.