Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут получить 3 000 грн в рамках правительственной программы, предусматривающей поддержку отечественных производителей. Известно, кто и как может открыть специальную карту и начать получать финансовые выплаты от государства.

Об этом со ссылкой на информацию банка сообщает издание Новини.LIVE.

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Какие суммы доступны клиентам Ощадбанка

Осенью клиенты банка могут оформить специальную карту и начать получать кэшбэк при совершении покупок в магазинах. Предусматривается начисление компенсаций в размере 5% или 15% за покупку отечественных товаров. Согласно правилам, дифференцированные ставки зависят от выбранных категорий украинских товаров и продуктов.

В частности, участники государственной программы смогут рассчитывать на следующие проценты:

15% кэшбэка начислят за товары украинских производителей в тех категориях, где доля импорта составляет 35%. Речь идет о непродовольственных товарах (косметика, бытовая химия, одежда, обувь), а также о продуктах питания (твердые и мягкие сыры, отдельные виды круп, макаронные изделия); 5% кэшбэка будет предоставлен за товары с меньшей долей импорта (молочные продукты, сладости, напитки, аптечные товары, мясные продукты, бакалея, товары повседневного спроса).

Компенсации автоматически зачисляются на карты "Нацкэшбэк". Максимально можно получить 3 000 грн в месяц. Отследить начисления можно в госсервисе "Дія".

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Как присоединиться к программе через Ощадбанк

Для участия в программе "Нацкэшбэк" украинцы могут оформить специальную карту через Ощадбанк. В частности, такая возможность доступна в мобильном приложении "Мобильный Ощад".

Чтобы открыть карту, необходимо выполнить следующие шаги:

Обновить до последней версии приложения "Мобильный Ощад" и "Дія";

В приложении банка на экране нажать "+" (Мои возможности);

После чего нажать на пункт "Заказать карту";

Выбрать раздел "Нацкэшбэк";

Получить виртуальную карту в приложении.

Далее в госсервисе "Дія" необходимо:

Выбрать услугу "Нацкэшбэк";

Указать карту Ощадбанка.

После чего в приложении "Мобильный Ощад" указать карту (зарплатную/пенсионную), через которую можно будет покупать товары.

Дать разрешение на передачу информации о транзакциях для зачисления средств из кэшбэка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке некоторые клиенты могут переплачивать за одну из услуг. В частности, в этом году при определенных условиях дополнительно списывают от 300 до 480 грн. В то же время таких расходов можно избежать. Как сообщили в банке, клиенты могут подключить альтернативу — бесплатные уведомления.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке клиенты могут оформить финансовую помощь в размере 7 000 грн. Такие выплаты предоставляются на уход за детьми до одного года. В частности, перед этим необходимо обратиться в Пенсионный фонд, а затем прийти в Ощадбанк и открыть карту со специальным режимом действия.