Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть отримати 3 000 грн за урядовою програмою, що передбачає підтримку вітчизняних виробників. Відомо, хто і як може відкрити спеціальну картку та почати отримувати фінансові нарахування від держави.

Про це із посиланням на інформацію банку розповідає видання Новини.LIVE.

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Які суми доступні клієнтам Ощадбанку

Восени клієнти банку можуть оформити спеціальну картку та почати отримувати кешбек під час здійснення покупок у магазинах. Передбачається нарахування компенсацій у 5% або 15% за придбання вітчизняних товарів. Згідно з правилами, диференційовані ставки залежать від обраних категорії українських товарів та продуктів.

Зокрема, учасники держпрограми зможуть розраховувати на такі відсотки:

15% кешбек нарахують за товари українських виробників в тих категоріях, де частка імпорту становить 35%. Йдеться про непродовольчі позиції (косметика, побутова хімія, одяг, взуття), а також продукти харчування (тверді та м’які сири, окремі види круп, макаронна продукція); 5% кешбек нададуть за товари, які містять меншу частку імпорту (молочні продукти, солодощі, напої, аптечні товари, м’ясні продукти, бакалія, повсякденні товари).

Компенсації автоматично зараховують на картки "Нацкешбек". Максимально можна отримати 3 000 грн за місяць. Відстежити нарахування можна у держсервісі "Дія".

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Як долучитися до програми через Ощадбанк

Для участі у програмі "Нацкешбек" українці можуть оформити спеціальну картку через Ощадбанк. Зокрема, така можливість доступна у мобільному застосунку "Мобільний Ощад".

Для того, щоб відкрити картку, необхідно виконати такі кроки:

Оновити до останньої версії застосунки "Мобільний Ощад" та "Дія";

У застосунку банку на екрані натиснути "+" (Мої можливості);

Після чого натиснути на пункт "Замовити картку";

Обрати розділ "Нацкешбек";

Отримати віртуальну картку у застосунку.

Далі у держсервісі "Дія" необхідно:

Обрати послугу "Нацкешбек";

Зазначити картку Ощадбанку.

Після чого у застосунку "Мобільний Ощад" вказати картку (зарплатну/пенсійну), через яку можна буде купувати товари.

Дати дозвіл на передачу інформації щодо транзакцій для зарахування коштів з кешбеку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку деякі клієнти можуть переплачувати за одну із послуг. Зокрема, цього року за деякими умовами додатково списують від 300 до 480 грн. Водночас таких витрат можна уникнути. Як розповіли у банку, клієнти можуть підключити альтернативу — безкоштовні сповіщення.

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку клієнти можуть оформити фіндопомогу у сумі 7 000 грн. Такі виплати надають на догляд за дітьми до одного року. Зокрема, перед цим треба звернутися до Пенсійного фонду, а далі прийти до Ощадбанку та відкрити картку зі спеціальним режимом дії.