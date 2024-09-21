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Ощадбанк не снимает арест с пенсионных выплат

21 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк игнорирует требование снятия ареста с пенсионных выплат — детали жалобы
Банковская карта. Фото: oschadbank.ua
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "Ощадбанк" медлит с выполнением постановлений исполнительной службы о снятии ареста с пенсионных счетов. На это продолжают жаловаться клиенты финучреждения.

Об этом сообщается на странице банка в социальной сети Facebook.

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Как говорится в сообщении, клиенту финучреждения арестовали пенсионный счет. Несмотря на то, что исполнитель 10 сентября направил постановление с требованием снять арест, банк не спешит выполнять решение.

По состоянию на 20 сентября блокировка счета не снята и у мужчины до сих пор нет доступа к собственным пенсионным средствам.

"Не думал, что Ощадбанк такой черствый и бездушный к людям. Арестовали пенсионный счет. Исполнитель 10.09.2024 г. направил Постановление о снятии ареста, но банковские работники не спешат выполнять Постановление, 20.09.2024 г. арест не снят, это что, много крыс в банке", — написал он.

Объяснение Ощадбанка

Представители банка отреагировали на жалобу, отметив, что специалисты обрабатывают постановления. Очевидно, до него еще не дошел черед.

"Обработка постановлений происходит в порядке очереди их поступления в банк", — говорится в сообщении.

Там пообещали попытаться помочь решить вопрос и проверить наличие постановления.

О блокировании социальных средств в Ощадбанке и промедлении с арестом граждане жалуются уже не впервые.

Ранее в банке объяснили, почему блокируют 100% суммы на счете. Там отметили, что по исполнительному производству могут блокировать все средства, поскольку нет такого понятия, как "пенсионный" счет. Средства от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) поступают гражданам на счета, не имеющие специального назначения. Речь идет об обычных картах, поэтому пенсионеры не являются исключением в вопросе ареста счетов.

Как известно, согласно законодательным нормам, граждане могут снимать с арестованных счетов только лимитированную сумму. Она не может превышать две минимальные заработные платы на начало 2024 года (7,1 тыс. гривен). То есть речь идет о 14,2 тыс. гривен.

 

арест денег
Источник: страница в Fb Ощадбанка

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк рекомендует клиентам обращаться в правоохранительные органы в связи с невыдачей денег из банкоматов и только после расследования обещает вернуть средства. Подобные случаи приобретают массовость.

Ранее мы писали, что госфинучреждение "Ощадбанк" подготовило нововведения для своих клиентов с 1 октября 2024 года. Изменения касаются тарифов и не только.

пенсии Ощадбанк деньги банки арест блокирование

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