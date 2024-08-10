Ощадбанк не лагодить банкомати — клієнти масово скаржаться на невидачу грошей

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Про це свідчать дописи українців на сторінці банку у Facebook та на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Невидача грошей банкоматами Ощадбанку

Як зазначається у скарзі на порталі Мінфін, громадянка хотіла зняти гроші через Ощадбанк, однак банк кошти списав, але не видав.

"Я клієнт ПриватБанку, я запитала кошти в банку Ощадбанку. Банкомат не видав готівку, але кошти були списані з рахунку, заявка передана в опрацювання ще в день здійснення операції. Вже пройшов термін опрацювання, але банк не реагує на заявку і не врегульовує питання. Кажуть ще чекати. Кошти не повернули, вважати це шахрайством і звертатись в поліцію?", — зазначається у повідомленні.

Інший користувач написав, що завжди знімає готівку з карток тільки у банкоматі ПриватБанку саме через те, що банкомати Ощадбанку працюють часто некоректно і зависають. Також довше розглядають заяви на повернення коштів.

Скарга. Джерело: Ощадбанк





Водночас, на сторінці банку у Facebook, громадяни публікують аналогічні скарги. Так, один із клієнтів Ощадбанку теж не отримав гроші під час операції зняття коштів у банкоматі. Він втратив суму у 5 тис. гривень. Роботу банку назвав шахрайською, адже на повернення невиданих грошей доведеться витрачати додатковий час.

Скарга. Джерело: Ощадбанк

Реакція Ощадбанку на скарги

Представники банку пишуть, що у разі підозри з боку клієнтів ситуацій з шахрайством варто негайно заблокувати карту по дзвінку до контакт-центру банку 0800-210-800 або особисто в Ощад 24/7.

Після чого потрібно звернутися до правоохоронців або кіберполіції, подавши заяву на проведення розслідування.

"Ми, як банк, будемо всіляко сприяти проведенню цього розслідування і за офіційним запитом правоохоронців надамо всю необхідну їм інформацію. За результатами розслідування, якщо кошти дійсно банкомат не видав, вони будуть повернуті на рахунок клієнта", — йдеться у поясненні Ощадбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які захищають країну на фронті, скаржаться на надокучливі дзвінки працівників банку. Так, причиною звернень до військовослужбовця стала заборгованість у 120 гривень.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.