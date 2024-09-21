Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк не знімає арешт з пенсійних виплат arrow

Ощадбанк не знімає арешт з пенсійних виплат

21 вересня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк ігнорує вимогу зняття арешту з пенсійних виплат — деталі скарги
Банківська картка. Фото: oschadbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Ощадбанк" зволікає з виконанням постанов виконавчої служби про зняття арешту з пенсійних рахунків. На це продовжують скаржитися клієнти фінустанови.

Про це повідомляється на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Зволікання зі зняттям арешту з пенсій

Як йдеться у повідомленні, клієнтові фінустанови арештували пенсійний рахунок. Попри те, що виконавець 10 вересня направив постанову з вимогою про зняття арешту, банк не поспішає виконувати рішення.

Станом на 20 вересня блокування рахунку не зняте і чоловік досі не має доступу до власних пенсійних коштів.

"Не думав, що Ощадбанк такий черствий та бездушний до людей. Арештували пенсійний рахунок. Виконавець 10.09.2024 р. направив Постанову про зняття арешту, але банківські працівники не поспішають виконувати Постанову, 20.09.2024 р. арешт не знято, це що, щурів багато в банку", — написав він.

Пояснення Ощадбанку

Представники банку відреагували на скаргу, зазначивши, що фахівці опрацьовують постанови. Ймовірно, до нього ще не дійшла черга.

"Опрацювання постанов відбувається в порядку черги їх надходження до банку", — йдеться у повідомленні.

Там пообіцяли спробувати допомогти вирішити питання та перевірити наявність постанови.

Про блокування соціальних коштів в Ощадбанку та зволікання з арештом громадяни скаржаться вже не вперше.

Раніше у фінустанові пояснили, чому блокують 100% суми на рахунку. Там зауважили, що за виконавчим провадженням можуть блокувати всі кошти, оскільки немає такого поняття, як "пенсійний" рахунок. Кошти від Пенсійного фонду Україну (ПФУ) надходять громадянам на рахунки, які не мають спеціального призначення. Йдеться про звичайні картки, тому пенсіонери не є винятком у питанні арешту рахунків.

Як відомо, згідно із законодавчими нормами, громадяни можуть знімати з арештованих рахунків лише лімітовану суму. Вона не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати станом на початок 2024 року (7,1 тис. гривень). Тобто йдеться про 14,2 тис. гривень.

 

арешт грошей
Джерело: сторінка у Fb Ощадбанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Раніше ми писали, що держфінустанова "Ощадбанк" підготувала нововведення для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.

пенсії Ощадбанк гроші банки арешт блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:24 Росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу у Кривому Розі — є жертви

07:21 Підприємець допомагав ухилянтам оформлятись по системі "Шлях" — чому його тільки оштрафували

07:03 Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі

07:01 Блокування рахунків — ПриватБанк пояснив, кому і як необхідно оновити дані

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:40 Росіяни виступають за виведення військ з України — результати незалежного соцопитування

06:30 В Україні активно ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у вересні

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

06:15 Опалювальний сезон близько — як львів'яни готуються до холодів та чого бояться

06:15 В Україні продовжують зростати ціни на автогаз — яка сьогодні вартість пального на АЗС

07:24 Росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу у Кривому Розі — є жертви

07:21 Підприємець допомагав ухилянтам оформлятись по системі "Шлях" — чому його тільки оштрафували

07:03 Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі

07:01 Блокування рахунків — ПриватБанк пояснив, кому і як необхідно оновити дані

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:40 Росіяни виступають за виведення військ з України — результати незалежного соцопитування

06:30 В Україні активно ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у вересні

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

06:15 Опалювальний сезон близько — як львів'яни готуються до холодів та чого бояться

06:15 В Україні продовжують зростати ціни на автогаз — яка сьогодні вартість пального на АЗС

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації