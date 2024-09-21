Ощадбанк ігнорує вимогу зняття арешту з пенсійних виплат — деталі скарги

Банківська картка. Фото: oschadbank.ua

Державний "Ощадбанк" зволікає з виконанням постанов виконавчої служби про зняття арешту з пенсійних рахунків. На це продовжують скаржитися клієнти фінустанови.

Про це повідомляється на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Зволікання зі зняттям арешту з пенсій

Як йдеться у повідомленні, клієнтові фінустанови арештували пенсійний рахунок. Попри те, що виконавець 10 вересня направив постанову з вимогою про зняття арешту, банк не поспішає виконувати рішення.

Станом на 20 вересня блокування рахунку не зняте і чоловік досі не має доступу до власних пенсійних коштів.

"Не думав, що Ощадбанк такий черствий та бездушний до людей. Арештували пенсійний рахунок. Виконавець 10.09.2024 р. направив Постанову про зняття арешту, але банківські працівники не поспішають виконувати Постанову, 20.09.2024 р. арешт не знято, це що, щурів багато в банку", — написав він.

Пояснення Ощадбанку

Представники банку відреагували на скаргу, зазначивши, що фахівці опрацьовують постанови. Ймовірно, до нього ще не дійшла черга.

"Опрацювання постанов відбувається в порядку черги їх надходження до банку", — йдеться у повідомленні.

Там пообіцяли спробувати допомогти вирішити питання та перевірити наявність постанови.

Про блокування соціальних коштів в Ощадбанку та зволікання з арештом громадяни скаржаться вже не вперше.

Раніше у фінустанові пояснили, чому блокують 100% суми на рахунку. Там зауважили, що за виконавчим провадженням можуть блокувати всі кошти, оскільки немає такого поняття, як "пенсійний" рахунок. Кошти від Пенсійного фонду Україну (ПФУ) надходять громадянам на рахунки, які не мають спеціального призначення. Йдеться про звичайні картки, тому пенсіонери не є винятком у питанні арешту рахунків.

Як відомо, згідно із законодавчими нормами, громадяни можуть знімати з арештованих рахунків лише лімітовану суму. Вона не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати станом на початок 2024 року (7,1 тис. гривень). Тобто йдеться про 14,2 тис. гривень.

Джерело: сторінка у Fb Ощадбанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Раніше ми писали, що держфінустанова "Ощадбанк" підготувала нововведення для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.