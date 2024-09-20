Ощадбанк підготував низку нововведень з 1 жовтня – що зміниться

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" підготувала низку нововведень для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.

Про це повідомляється на офіційному порталі банку.

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Так, зміни, які підготував для клієнтів один з найбільших банків країни, стосуються вартості смс-повідомлень, які надходять клієнтам.

Очікується, що для зарплатних, пенсійних та соціальних карт ціна становитиме 15 грн. Тоді як для кредитних та приватних карток значно більше — 25 грн. Push-повідомлення надалі будуть безкоштовні.

Також із жовтня з банківських карток безплатно можна буде зняти 3 тис. гривень. Раніше можна було зняти 2 тис. грн.

Окрім того, комісія за зняття готівки в банкоматах тепер становитиме 0,9% (щонайменше 5 грн).

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ "Ощадбанк" від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Зміни до тарифів набувають чинності 01 жовтня 2024 року", — йдеться на сайті.

Як не переплачувати за смс-інформування

Раніше у банку порадили звернути увагу на альтернативне інформування. Для підключення безкоштовних пуш-повідомлень в чат-ботах банку (Telegram, Viber) потрібно зробити кілька кроків.

"Комісія за послугу смс-інформування наявна в інших банках також. Банк завжди пропонує альтернативу клієнтам, та можна підключити безкоштовні пуш-повідомлення, або повідомлення на емейл. Підключення можна здійснити самостійно в наших чат-ботах банку", — пояснили у банку.

Для того, щоб відключити смс-банкінг, можна звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку та написати заяву.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк кілька місяців зволікає з розблокуванням рахунку за рішенням виконавчої служби. Клієнт, який є військовослужбовцем з інвалідністю, скаржиться на неприйнятне ставлення з боку фінустанови.

Також повідомлялося, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до коштів під час карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання коштів.