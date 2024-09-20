Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк готує зміни з 1 жовтня — яка буде комісія та вартість SMS arrow

Ощадбанк готує зміни з 1 жовтня — яка буде комісія та вартість SMS

20 вересня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк підготував низку нововведень з 1 жовтня – що зміниться
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" підготувала низку нововведень для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.

Про це повідомляється на офіційному порталі банку.

Читайте також:

Що зміниться в Ощадбанку з 1 жовтня

Так, зміни, які підготував для клієнтів один з найбільших банків країни, стосуються вартості смс-повідомлень, які надходять клієнтам.

Очікується, що для зарплатних, пенсійних та соціальних карт ціна становитиме 15 грн. Тоді як для кредитних та приватних карток значно більше — 25 грн. Push-повідомлення надалі будуть безкоштовні.

Також із жовтня з банківських карток безплатно можна буде зняти 3 тис. гривень. Раніше можна було зняти 2 тис. грн.

Окрім того, комісія за зняття готівки в банкоматах тепер становитиме 0,9% (щонайменше 5 грн).

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ "Ощадбанк" від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Зміни до тарифів набувають чинності 01 жовтня 2024 року", — йдеться на сайті.

Як не переплачувати за смс-інформування

Раніше у банку порадили звернути увагу на альтернативне інформування. Для підключення безкоштовних пуш-повідомлень в чат-ботах банку (Telegram, Viber) потрібно зробити кілька кроків.

"Комісія за послугу смс-інформування наявна в інших банках також. Банк завжди пропонує альтернативу клієнтам, та можна підключити безкоштовні пуш-повідомлення, або повідомлення на емейл. Підключення можна здійснити самостійно в наших чат-ботах банку", — пояснили у банку.

Для того, щоб відключити смс-банкінг, можна звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку та написати заяву.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк кілька місяців зволікає з розблокуванням рахунку за рішенням виконавчої служби. Клієнт, який є військовослужбовцем з інвалідністю, скаржиться на неприйнятне ставлення з боку фінустанови.

Також повідомлялося, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до коштів під час карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання коштів.

тарифи Ощадбанк банки ціни в Україні банківські карти банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на кольорові метали у вересні — скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

06:30 Дистанційне оформлення відстрочки — юрист назвав головний нюанс

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

06:15 Ціни на пальне в Україні — як змінились вартість на АЗС

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:13 У Мінсоцполітики прокоментували гучний звіт ЦРУ про смертність українців

06:10 Вихід на пенсію у 2024 році — кому нарахують одразу 10 виплат

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

06:06 Болгарія попросить ЄС припинити експерт українських яєць — що не подобається болгарам

06:03 Що приховує слово "хідник" — мовознавці повідомили, де найчастіше вживають лексему

06:40 Ціни на кольорові метали у вересні — скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

06:30 Дистанційне оформлення відстрочки — юрист назвав головний нюанс

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

06:15 Ціни на пальне в Україні — як змінились вартість на АЗС

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:13 У Мінсоцполітики прокоментували гучний звіт ЦРУ про смертність українців

06:10 Вихід на пенсію у 2024 році — кому нарахують одразу 10 виплат

06:06 Болгарія попросить ЄС припинити експерт українських яєць — що не подобається болгарам

06:03 Що приховує слово "хідник" — мовознавці повідомили, де найчастіше вживають лексему

06:01 Ощадбанк готує зміни з 1 жовтня — яка буде комісія та вартість SMS

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації