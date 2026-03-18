Кому Ощадбанк может блокировать карты до завершения срока действия

Человек держит карту Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" срок действия старых платежных карт продлили до 30 июня 2026 года, однако некоторым клиентам грозит блокировка до этой даты. С соответствующей проблемой уже столкнулись некоторые клиенты.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook, информируют Новини.LIVE.

Блокировка карт в Ощадбанке до завершения срока действия

В соцсети одна из гражданок рассказала о проблеме блокировки доступа к средствам на счете Ощадбанка, несмотря на то, что финучреждение продлило действие старых карт. Таких трудностей не наблюдалось в первые два месяца года, однако с марта счет по неизвестным причинам заблокировали.

"Подскажите, пожалуйста, почему пишет, что срок действия карты истек? Карта пенсионная, срок действия 06/25, в январе, феврале все было нормально, получается с марта заблокировали? И как теперь быть, если человек находится на оккупированной территории?", — говорится в обращении.

Причины, по которым Ощадбанк может заблокировать счета

Как отметил представитель государственного банка, причины блокировки счета могут быть разными, поэтому их необходимо уточнять в индивидуальном порядке, позвонив с финансового номера в контакт-центр, или по веб-звонку на сайте банка.

"Для предметной проверки карты, была ли она заблокирована и по какой причине, рекомендуем позвонить с финансового номера в контакт-центр 0800210800. Кроме телефонного звонка, также можно позвонить через сайт банка с помощью веб-звонка или по вайбер, — говорится в сообщении.

По информации финучреждения, Ощадбанк имеет право блокировать доступ к счетам на основе проверки операций граждан в соответствии с ч. 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Речь идет об обнаружении подозрительных операций путем алгоритмов, которые держат в банке в тайне. При появлении таких подозрений счета будут заблокированы до выяснения обстоятельств, если угрозы подтвердятся, то может ждать полное расторжение договора о сотрудничестве.

Подозрительными могут быть различные платежи по банковскому счету клиента. А именно:

несоответствие указанных сумм доходов размеру перевода;

непредоставление документов для проверки деятельности;

предоставление клиентом недостоверных данных;

невозможность осуществить идентификацию лица, в интересах которого происходит операция.

Также заблокировать доступ к средствам могут из-за непредоставления украинским органам ПФУ информации о том, что не получали выплат от органов пенсионного обеспечения РФ, а также не прошли процедуру идентификации личности. Подать уведомление об отсутствии российских выплат необходимо до 1 апреля, а пройти идентификацию следует до 1 июля.

Частые вопросы

Кому заблокировали карты Ощада в начале 2026 года

В январе банк закрыл некоторым клиентам платежные карты. Речь идет о тех, у которых срок действия завершился в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым в сентябре — октябре 2025-го не было никаких операций с использованием карт. А также те, у которых срок действия подошел к концу в феврале 2022 года — октябре 2025-го, а на счету не было средств, отсутствовали финоперации за предыдущие полгода.

Можно ли вывести деньги с заблокированных счетов Ощадбанка

После блокировки счета и расторжения сотрудничества в рамках финмониторинга клиент получит право на вывод средств в другой банк. Для этого необходимо подать заявление, указать реквизиты другого счета в финучреждении, приложить паспорт гражданина и идентификационный код.

На процедуру вывода денег с заблокированных счетов Ощадбанка предоставлено 30 дней.