Курс доллара в Украине: эксперт озвучил возможный сценарий

Рыночные факторы никаким образом не влияют на курс валют в Украине. Он формируется исключительно в соответствии с политикой Национального банка. В ближайшей перспективе национальная валюта может оставаться в диапазоне до 45 грн за доллар.

Об этом заявил экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Что будет с курсом доллара в Украине

"Анализируя логику нашего регулятора, я сделал для себя вывод, что пока курс будет в горизонте до 45 грн/долл. а потом может перескочить сразу на 46 грн/долл.", — отметил Кущ.

При этом аналитик уточнил, что резкий скачок курса до такого уровня маловероятен.

Как влияет на ситуацию долг Украины перед МВФ

В марте Украина должна была уплатить почти 80,5 млн долларов долга Международному валютному фонду, а до 3 апреля — еще 82,5 млн долларов. Соответственно Нацбанку придется покупать валюту на международном рынке, что может создать дополнительное давление на гривну и стимулировать девальвацию.

По мнению эксперта, в целом выгода от сотрудничества Украины с МВФ достаточно сомнительна, и во время войны фонд должен был бы списать часть долга нашему государству. К тому же, такие примеры, когда странам, которые находились в сложных ситуациях, списывали задолженность, уже были в практике МВФ.

Кроме того, отметил Кущ, фонд предоставляет займы по немалым процентам.

"Процентная ставка по новым долгам составляет почти 7%. Во время войны взимать со страны такие проценты — это вообще грабеж и, можно сказать, раздевание", — подчеркнул Кущ.

Аналитик опроверг распространенный нарратив лоббистов ведущей международной финансовой организации о том, что кредиты МВФ — это самые дешевые деньги для Украины, ведь они почти беспроцентные, и что такое сотрудничество очень выгодно для нашего государства.

"Это все иллюзия. Наши внешние доноры, та же Европа, кредитует нас под 2-2,5%. А МВФ — под 7%. То есть мы платим огромную цену. И, опять же, из-за того, что нам не списали часть долга", — подчеркнул Кущ.

Программа на 8 млрд долларов, которую заключила Украина с МВФ, рассчитана на несколько лет, добавил эксперт. Около 70-80% мы должны вернуть МВФ как старый долг и проценты по нему. Поэтому Украине с нового займа фактически ничего не остается.

Еще одним мифом, запущенным теми же лоббистами МВФ, по словам Куща, является то, что если Украина не сотрудничает с фондом, то партнеры не будут давать нашей стране денег. Аналитик заверил, что на самом деле это не так. Ведь те займы, которые нам предоставляет Евросоюз, являются исключительно геополитическим решением.

