Ощадбанк не открыл виртуальную карту семье ВПЛ — в чем причина

Вывеска "Ощадбанка" на одном из отделений. Фото: УНИАН

В одном из отделений государственного "Ощадбанка" отказались обслуживать семью переселенцев из Донецкой области, которые хотели открыть карту "Национальный кэшбэк". Супружеской паре сказали, что банк не предоставляет подобную услугу ВПЛ.

Об этом женщина написала на портале "Минфин" в разделе, где украинцы рассказывают о работе банков.

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Что произошло

По словам женщины, у ее мужа нет смартфона, поэтому они решили оформить карту "Национальный кэшбэк" в отделении "Ощадбанка".

"Администратор сказала, что поскольку мы переселенцы, то карточку оформить не можем. Мол, она нужна для оплаты коммунальных услуг, поэтому чтобы оформить карточку нам надо вернуться домой. Мы из Донецкой области", — рассказала она.

Украинка обратилась на горячую линию банка где ей сообщили, что в отделении ошиблись, отказавшись оформлять карту.

"Оказалось, что мы можем открыть виртуальный счет в любом отделении банка. Не буду говорить, что у меня сейчас на душе. Но я считаю, что руководство банка должно провести разговор со своими сотрудниками, чтобы в будущем таких ситуаций больше не было", — заметила клиентка.

Отметим, что по состоянию на сейчас банк не отреагировал на жалобу женщины, оставленную на сайте "Минфина".

Напомним, клиентам "Ощадбанка" блокируют счета в связи с финансовым мониторингом. Отменить ограничения реально, однако иногда проверка может длиться долго.

Также мы рассказывали, за какую услугу "Ощадбанк" взимает 120 грн комиссии. Клиентам рассказали, можно ли ее отключить.