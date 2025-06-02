Клиенты Ощадбанка не могут воспользоваться фунцией Web-звонка — что происходит

Женщина держит смартфон в руке. Фото: УНИАН

Клиентам Ощадбанка не удастся получить нужные услуги, в частности войти в приложение, если не работает мобильная связь. Функция Web-звонка тоже малоэффективна, даже если работает Wi-Fi.

Об этом написал на портале Минфин в разделе Отзывы один из клиентов Ощадбанка.

Реклама

Читайте также:

Какая проблема с Web-звонками в Ощадбанке

Как рассказал мужчина, сам он живет в Запорожской области, и 31 мая ему нужно было зайти в мобильное приложение банка. Поскольку с мобильной связью в тот день были перебои, он попытался воспользоваться функцией веб-звонка, однако получил уведомление: "Нет возможности получать звонки и SMS".

"Звонил раз 5, все операторы после моего вопроса, как мне войти в приложение в моих условиях вызывающе сбрасывали звонки, после фразы "Оставайтесь на линии". На пятый раз мне оператор Виктория ответила, что никак без СМС-кода не получится", — говорится в сообщении.

Украинец отмечает, что в прошлом году у него уже была такая проблема, но тогда представители банка ему помогли.

"А сейчас сбрасывают нагло звонки. Когда услышали, что я из Запорожской области, то сбросили. Вот такая дискриминация", — написал мужчина.

Отметим, что по состоянию на вечер 1 июня Ощадбанка не отреагировали на жалобу, которую оставил клиент.

Ранее украинец, который служит в армии, пожаловался на то, что Ощадбанк, в отличие от другого государственного банка, задерживает начисление денежного обеспечения. По его словам, такая ситуация возникает не впервые.

Также в Ощадбанке советуют управлять лимитами на карточках и счетах, чтобы защитить свои деньги от мошенников. В финучреждении дали рекомендации, как самому правильно менять ограничения.