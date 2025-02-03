Кредиты в Ощадбанке — почему клиентам сложно оплатить

Девушка со смартфоном в руке. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы не могут оплатить кредит в государственном "Ощадбанке", поскольку мобильное приложение иногда не отображает информацию по кредиту. Обращение на горячую линию тоже не помогают решить проблему.

Сообщение об этом появилось на сайте "Минфин" в разделе отзывов.

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Как рассказала украинка, сначала она пыталась сделать оплату в мобильном приложении, однако не нашла в нем информацию о своем кредите. Тогда женщина решила связаться с консультантом банка и узнать у него реквизиты для оплаты. Однако с этим возникли проблемы

"Мне начали говорить, что я должна назвать кредит, чтобы они предоставили информацию, потому что просто "денежный кредит" им не подходит. А я что, работник банка, которая должна знать ваши названия — море, кэш море?",— отмечает она в своей заметке.

По словам женщины, работник не знал, какой кредит у клиентки: наличными или оформлен на карту.

"Разве работник банка не знает, как просмотреть и предоставить эту информацию, и спрашивает у клиента? Это был не разговор, а просто дурдом", — написала она.

Клиентке так и не удалось получить от банка реквизиты для оплаты кредита, поэтому она просрочила платеж "из-за неадекватного обслуживания работников банка".

"В конце глупого и бессодержательного разговора задала работнику вопрос: "вы предоставите мне реквизиты для оплаты кредита?" Мне ответили, что нет", — рассказала украинка.

В "Ощадбанке" по состоянию на понедельник, 3 января, так не отреагировали на жалобу клиентки.

Напомним, что некоторым украинцам придется платить слишком большие комиссии при оплате коммунальных услуг в "Ощадбанке". Однако есть возможность не переплачивать.

Также мы рассказывали, что "Ощадбанк" затягивает с разблокировкой счетов, которые "замораживались" на основании решения исполнительной службы. При этом банк списывает проценты за обслуживание счета.