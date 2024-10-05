Ощадбанк не разрешает закрыть кредитную карту в любом отделении

Карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финансового учреждения Ощадбанк жалуются на проблемы с закрытием кредитных карт. В частности, если процедуру они хотят осуществить не в том же отделении, где их раньше получали.

Об этом сообщается на сайте "Минфин" .

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Отказ в закрытии кредитной карты в другом отделении

Клиент Ощадбанка рассказала, что имеет зарплатную карту в дополнение к которой оформили кредитную. Около полугода назад она перестала пользоваться этими карточками из-за увольнения с работы. Однако, ей однажды поступило сообщение об изменении условия договора. В частности, что с кредитной карты, а именно кредитного лимита, будут снимать комиссию за обслуживание. Поэтому клиентка решила закрыть карточки, однако потом столкнулась с проблемами.

Предварительно девушка поинтересовалась, нужно ли закрывать карты Ощадбанка исключительно в том отделении, где их оформили. Она отметила, что на карточках нет средств и каких-либо долгов. На что специалисты горячей линии заверили, что закрыть карту Ощадбанка можно в любом отделении.

"Обратилась я в ближайшее, пробыла около 2 часов в очереди, и оказалось, что закрыть они никак не могут, надо только там, где открывали. На мой вопрос, почему контакт-центр отвечает иначе, ответили, что там работают не совсем компетентные люди, и что единственное, чем мне могут помочь, это закрыть только зарплатную карту, а кредитную ну никак", — жалуется клиентка.

На момент публикации банк не предоставил официальный ответ на жалобу клиентки. Другие пользователи поделились таким же негативным опытом по закрытию кредитной карты в любом отделении.

Напомним, украинские беженцы, которые в результате войны были вынуждены ехать за границу, начинают терять доступ к своим средствам в Ощадбанке из-за запрета на ряд дистанционных операций. В государственном банке посоветовали лично ехать в отделение для решения проблемы.

Также мы рассказывали, как клиенты жалуются на устаревшие правила обмена карт или закрытия счетов. Мол, это невозможно осуществить онлайн, что создает проблемы для находящихся за рубежом клиентов Ощадбанка.