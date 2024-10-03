Ощадбанк обмежив можливість закриття та обміну карток

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" скаржаться не застарілі правила, адже неможливо ані здійснити обмін карток, ані закрити рахунок онлайн. Особливо проблема відчутна для громадян, які зараз перебувають за кордоном як біженці.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін".

Читайте також:

Проблеми з операціями онлайн в Ощадбанку

Як зазначається у повідомленні, клієнт Ощадбанку перебуває за межами країни, однак через неможливість оперувати послугами дистанційно нема доступу до власних грошей.

"Банк в Україні, один з найгірших, не рекомендую користуватися, якщо ви за кордоном, або не можете відвідати відділення, бо банк живе в середньовіччі і без походу в банк не відновить доступ і гроші ви не отримаєте, навіть номер онлайн ви не зміните, взагалі моя оцінка жахлива просто і за першої ж можливості закрию рахунок", — йдеться у скарзі.

Також інший клієнт написав, що за кордоном хотів віддалено закрити одну зі своїх карток, однак виявилося, що це неможливо.

"Чому віддалено з-за кордону не можна закрити свою картку Вашого банку? Рахунок не потрібно закривати. Від рахунку дві карти моя та дружини. Дружина хотіла б закрити карту. І це не можна зробити віддалено. Незручно", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Ощадбанку

Представник головного офісу Ощадбанку відреагував на звернення, зазначивши, що у фінустанові дійсно немає можливості робити обмін карток чи закриття рахунків онлайн. Якщо нема змоги прийти у відділення, то рахунок може бути автоматично закритий через три роки.

"На жаль, процедура дистанційного закриття рахунку в банку недоступна, та ми обов'язково врахуємо дану інформацію. Якщо у вас на рахунку немає залишку коштів та заборгованості, рахунок може бути автоматично закритий через 3 роки. Також щодо закриття карток дистанційно, ми врахуємо ваш відгук, а якщо така процедура буде доступна, банк обов'язково проінформує клієнтів", — повідомили у фінустанові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку попередили українських пенсіонерів, кому необхідно пройти ідентифікацію у фінустанові. Якщо цього не зробити, з питаннями про припинення нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки необхідно буде звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також там дали поради у зв'язку із посиленими вимогами Національного банку України (НБУ) до грошових переказів (з картки на картку). Там уточнили, за яких умов можна безпечно здійснювати операції без обмежень.