Ощадбанк будет начислять клиентам 5% скидки за некоторые товары — подробности

Госфинучреждение "Ощадбанк" запустило акцию, предусматривающую предоставление скидки в 5% за покупку товаров на сумму в 300 грн в любом торговом центре "Аврора". Клиенты могут экономить на покупках в случае оплаты картой Mastercard от банка.

Об этом говорится на портале государственного финучреждения.

Что нужно знать о бонусе в 5% в Ощадбанке

Как отмечают в банке, акция проводится в сети магазинов ТМ "Аврора мультимаркет" по всей Украине, за исключением территорий, признанных в соответствии с законодательством как временно оккупированные,

где продолжаются боевые действия или есть потенциальная угроза их ведения.

Стать участниками акции могут дееспособные физлица, которые являются как гражданами Украины, так и иностранцами или лицами без гражданства, имеющими идентификационный код, которым на момент участия в акции исполнилось 18 лет и которые в течение срока проведения оплатят товары картами международной платежной системы Mastercard, эмитированными Ощадбанком.

Целью проведения соответствующей акции являются:

популяризация безналичных платежей в Украине;

поощрение потребителей к покупке большего объема товаров;

повышение осведомленности о товарах, работах, услугах организатора и услуг партнеров.

Как принять участие в акции Ощадбанка

Для того, чтобы принять участие в акции по предоставлению скидки в 5% за покупку товаров в "Авроре", необходимо:

в течение срока ее проведения иметь открытую карту или оформить и активировать;

произвести оплату картой (в частности, с помощью бесконтактных сервисов оплаты Google Pay или Apple Pay) за товары на общую сумму от 300 грн с НДС одним чеком;

гарантированно получить поощрение.

В банке отметили, что оплата с выдачей наличных не участвует в акции.

Ранее мы писали, как оформить кредитку Ощадбанка для расчета за границей. В финучреждении рассказали, что получить ее можно со всеми преимуществами как в банковском отделении, так и онлайн.

Также рассказывали, что клиентам Ощадбанка грозят проблемы при снятии крупных сумм наличных в банкоматах. Там дали советы, как действовать, если в устройстве не хватает средств для выдачи.