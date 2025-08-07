Ощадбанк нараховуватиме клієнтам 5% знижки за деякі товари — подробиці

Відділення банку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" запустила акцію, що передбачає надання знижки у 5% за купівлю товарів на суму у 300 грн у будь-якому торговому центрі "Аврора". Клієнти можуть заощаджувати на покупках у разі оплати картою Mastercard від банку.

Про це йдеться на порталі державної фінустанови.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про бонус у 5% в Ощадбанку

Як зазначають у банку, акція проводиться в мережі магазинів ТМ "Аврора мультимаркет" по всій Україні, за винятком територій, що визнані відповідно до законодавства як тимчасово окуповані, де тривають бойові дії або є потенційна загроза їх ведення.

Стати учасниками акції можуть дієздатні фізособи, які є як громадянами України, так і іноземцями чи особами без громадянства, що мають ідентифікаційний код, котрим на момент участі в акції виповнилося 18 років та які протягом терміну проведення оплатять товари картками міжнародної платіжної системи Mastercard, емітованими Ощадбанком.

Метою проведення відповідної акції є:

популяризація безготівкових платежів в Україні;

заохочення споживачів до купівлі більшого обсягу товарів;

підвищення обізнаності про товари, роботи, послуги організатора та послуг партнерів.

Оголошення. Джерело: Ощадбанк

Як взяти участь в акції Ощадбанку

Для того, щоб взяти участь в акції з надання знижки у 5% за купівлю товарів в "Аврорі", необхідно:

протягом терміну її проведення мати відкриту картку або оформити та активувати її;

здійснити оплату картою (зокрема, за допомогою безконтактних сервісів оплати Google Pay або Apple Pay) за товари на загальну суму від 300 грн з ПДВ одним чеком;

гарантовано отримати заохочення.

У банку зауважили, що оплата з видачею готівки не бере участь в акції.

Раніше ми писали, як оформити кредитку Ощадбанку для розрахунку за кордоном. У фінустанові розповіли, що отримати її можна з усіма перевагами як у банківському відділенні, так і онлайн.

Також розповідали, що клієнтам Ощадбанку загрожують проблеми під час зняття великих сум готівки в банкоматах. Там дали поради, як діяти, якщо в пристрої не вистачає коштів для видачі.