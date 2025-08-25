Відео
Реструктуризація кредиту в Ощадбанку — як її отримати

Дата публікації: 25 серпня 2025 06:01
Реструктуризувати кредит в Ощадбанку — що мають знати українці
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Іноді в українців виникають ситуації, коли оформлений кредит у банку перетворюється у справжнє випробування. Втім врятувати себе від серйознішої фінансової катастрофи все ж можна, якщо вчасно скористатися послугою реструктуризації. Її надають усі українській банки, серед яких і Ощадбанк. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Що таке реструктуризація кредитної заборгованості

Під час цього процесу банк змінює кредитні умови та робить їх лояльнішими, йдеться на сайту Ощадбанку. Таким чином у клієнта з'являється шанс розрахуватися за кредитом без додаткового фінансового навантаження. Нові умови можуть включати:

  • менші щомісячні платежі;
  • подовження терміну кредиту;
  • надання пільгового періоду.

Що відомо про реструктуризацію в Ощадбанку

Ощадбанк дозволяє проводити реструктуризацію при наявності карткового кредиту, простроченість якого триває не більше 88 днів. Таким клієнтам можуть запропонувати спеціальні умови реструктуризації:

  • зменшення розміру щомісячного платежу завдяки пільговому періоду, який може тривати до 6 місяців;
  • врегулювання простроченої заборгованості за платежами та процентами;
  • збереження кредитної історії без погіршення.

Як домовитися про реструктуризацію з Ощадбанком

Можна скористатися одним із кількох варіантів:

  • подзвонити в Контакт-центр банку та оформити реструктуризацію без необхідності відвідування відділення;
  • відвідати відділення Ощадбанку в регіоні, де оформлено картковий рахунок, і звернутися до будь-якого менеджера з паспортом та ІПН;
  • замовити зворотний зв’язок на сайті банку, заповнивши відповідну форму для детальної консультації та оформлення реструктуризації.

Клієнти Ощадбанку, які виїхали за межі України та не можуть прийти у відділення банку, мають скористатися електронною поштою.

Раніше повідомлялося, що клієнти Ощадбанку мають пройти важливу процедуру. Це стосується клієнтів, які хочуть користуватися усіма послугами фінустанови. Дізнавайтесь також, чи приймають в Ощадбанку долари 1996 року випуску

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
