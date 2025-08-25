Реструктуризувати кредит в Ощадбанку — що мають знати українці

Реструктуризація кредиту в Ощадбанку — як її отримати
Іноді в українців виникають ситуації, коли оформлений кредит у банку перетворюється у справжнє випробування. Втім врятувати себе від серйознішої фінансової катастрофи все ж можна, якщо вчасно скористатися послугою реструктуризації. Її надають усі українській банки, серед яких і Ощадбанк.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Що таке реструктуризація кредитної заборгованості
Під час цього процесу банк змінює кредитні умови та робить їх лояльнішими, йдеться на сайту Ощадбанку. Таким чином у клієнта з'являється шанс розрахуватися за кредитом без додаткового фінансового навантаження. Нові умови можуть включати:
- менші щомісячні платежі;
- подовження терміну кредиту;
- надання пільгового періоду.
Що відомо про реструктуризацію в Ощадбанку
Ощадбанк дозволяє проводити реструктуризацію при наявності карткового кредиту, простроченість якого триває не більше 88 днів. Таким клієнтам можуть запропонувати спеціальні умови реструктуризації:
- зменшення розміру щомісячного платежу завдяки пільговому періоду, який може тривати до 6 місяців;
- врегулювання простроченої заборгованості за платежами та процентами;
- збереження кредитної історії без погіршення.
Як домовитися про реструктуризацію з Ощадбанком
Можна скористатися одним із кількох варіантів:
- подзвонити в Контакт-центр банку та оформити реструктуризацію без необхідності відвідування відділення;
- відвідати відділення Ощадбанку в регіоні, де оформлено картковий рахунок, і звернутися до будь-якого менеджера з паспортом та ІПН;
- замовити зворотний зв’язок на сайті банку, заповнивши відповідну форму для детальної консультації та оформлення реструктуризації.
Клієнти Ощадбанку, які виїхали за межі України та не можуть прийти у відділення банку, мають скористатися електронною поштою.
Раніше повідомлялося, що клієнти Ощадбанку мають пройти важливу процедуру. Це стосується клієнтів, які хочуть користуватися усіма послугами фінустанови. Дізнавайтесь також, чи приймають в Ощадбанку долари 1996 року випуску.
Читайте Новини.LIVE!