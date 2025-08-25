Реструктуризувати кредит в Ощадбанку — що мають знати українці

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Іноді в українців виникають ситуації, коли оформлений кредит у банку перетворюється у справжнє випробування. Втім врятувати себе від серйознішої фінансової катастрофи все ж можна, якщо вчасно скористатися послугою реструктуризації. Її надають усі українській банки, серед яких і Ощадбанк.

Що таке реструктуризація кредитної заборгованості

Під час цього процесу банк змінює кредитні умови та робить їх лояльнішими, йдеться на сайту Ощадбанку. Таким чином у клієнта з'являється шанс розрахуватися за кредитом без додаткового фінансового навантаження. Нові умови можуть включати:

менші щомісячні платежі;

подовження терміну кредиту;

надання пільгового періоду.

Що відомо про реструктуризацію в Ощадбанку

Ощадбанк дозволяє проводити реструктуризацію при наявності карткового кредиту, простроченість якого триває не більше 88 днів. Таким клієнтам можуть запропонувати спеціальні умови реструктуризації:

зменшення розміру щомісячного платежу завдяки пільговому періоду, який може тривати до 6 місяців;

врегулювання простроченої заборгованості за платежами та процентами;

збереження кредитної історії без погіршення.

Як домовитися про реструктуризацію з Ощадбанком

Можна скористатися одним із кількох варіантів:

подзвонити в Контакт-центр банку та оформити реструктуризацію без необхідності відвідування відділення;

відвідати відділення Ощадбанку в регіоні, де оформлено картковий рахунок, і звернутися до будь-якого менеджера з паспортом та ІПН;

замовити зворотний зв’язок на сайті банку, заповнивши відповідну форму для детальної консультації та оформлення реструктуризації.

Клієнти Ощадбанку, які виїхали за межі України та не можуть прийти у відділення банку, мають скористатися електронною поштою.

