Новые тарифы Ощадбанка: какие карты теперь могут стать платными

Вывеска Ощадбанка, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если у вас осталась старая карта Ощадбанка, которой вы давно не пользуетесь, стоит проверить, не остались ли на ней деньги. С 1 августа банк изменил правила обслуживания так называемых "спящих" счетов. Если карта неактивна более года, а на счете есть средства, банк будет ежемесячно списывать по 150 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

Когда счет считается неактивным

Новые правила касаются не всех клиентов. Комиссию будут начислять только при одновременном выполнении двух условий:

карточный счет не использовался не менее 12 месяцев;

на нем остались деньги.

Неактивным считается счет, по которому в течение года не было ни одной финансовой операции. Речь идет о любом движении средств — как о поступлениях, так и о списаниях. В частности, если по карте в течение 12 месяцев не было:

пополнений;

переводов;

оплаты в магазинах или в интернете;

снятия или внесения наличных;

других банковских операций,

такой счет может попасть под новый тариф.

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Чаще всего это касается старых карт, которые люди открыли несколько лет назад, но уже давно ими не пользуются и официально не закрыли счет.

Когда комиссия не будет списываться

В Ощадбанке подчеркивают: если на неактивной карте нет средств, никаких списаний не будет. Банк также не будет формировать задолженность или отрицательный баланс. Комиссию списывают только в пределах той суммы, которая фактически находится на счете.

Например, если на карте осталось 80 гривен, банк спишет только эти 80 гривен, после чего баланс станет нулевым.

Как избежать списания 150 гривен

Чтобы счет не считался неактивным, достаточно хотя бы раз в год провести любую операцию:

оплатить покупку картой;

пополнить счет;

перевести средства;

снять или внести наличные.

Любое из этих действий сбрасывает отсчет 12-месячного периода. Если же карта больше не нужна, лучше не просто заблокировать ее, а полностью закрыть счет в отделении банка. Важно помнить, что блокировка карты не означает автоматического закрытия счета — он может оставаться открытым и в дальнейшем.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе в Ощадбанке продолжат действовать ограничения на финансовые операции в онлайн-банкинге. Для защиты клиентов от мошенничества банк и в дальнейшем будет применять усиленную аутентификацию, а также сохранит лимиты на отдельные переводы и дополнительное подтверждение операций.

Также Новини.LIVE писали, что Ощадбанк отменил комиссию за оформление кредитов наличными, поэтому клиенты могут получить средства без дополнительных затрат на выдачу кредита. Новые условия уже действуют для кредитов наличными, а также для программ по восстановлению, приобретению автомобилей с подтверждением целевого использования средств и обеспечению энергонезависимости.