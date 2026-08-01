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Главная Финансы Операции в "Ощад24/7": какие ограничения будут действовать в августе

Операции в "Ощад24/7": какие ограничения будут действовать в августе

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 06:01
Операции в Ощад24/7: актуальные ограничения и лимиты в августе
Смартфон в руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в государственном "Ощадбанке" будут действовать ограничения на осуществление финансовых операций онлайн во избежание угрозы неправомерных списаний со стороны мошенников. Известно, каких правил должны придерживаться клиенты, управляя счетами через мобильное приложение и веб-банкинг "Ощад24/7".

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Актуальные ограничения на онлайн-операции в Ощадбанке в августе

Действие ужесточенных требований к осуществлению финансовых операций онлайн в банке продиктовано постановлением № 58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Положения документа предусматривают обязательную усиленную аутентификацию с целью защиты платежей для снижения рисков мошенничества для клиентов. Речь идет о требовании использования не менее двух независимых элементов защиты.

Усиленная аутентификация обязательно применяется:

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  • при доступе к счету онлайн;
  • при инициировании электронного платежа;
  • при выполнении любых рискованных действий в интернет-банкинге.

По данным банковского учреждения, в августе продолжат действовать введенные ограничения на денежные переводы в приложении или веб-банкинге "Ощад24/7":

  1. ограничения на суммы переводов, требующие дополнительного подтверждения посредством SMS-сообщения на финансовый номер телефона;
  2. Лимиты на объемы денежных переводов в ночное время суток, когда наблюдается наибольшая активность мошенников.

В частности, в ночное время суток по-прежнему будет действовать запрет на переводы на сумму свыше 10 000 грн на другие карты.

Также дополнительного подтверждения посредством SMS-сообщения на финансовый номер телефона отправителя будут требовать суммы свыше 1 000 грн.

Общие лимиты на осуществление исходящих P2P-переводов и по реквизитам составят до 100 000 грн в месяц, а ограничения на покупку валюты — до 50 000 грн в месяц.

Кроме того, клиентам будут доступны индивидуальные кредитные лимиты для возможных онлайн-расчетов. Их банк установит с учетом платежеспособности и уровня дохода клиента. В частности, крупные суммы не предусмотрены для студентов и пенсионеров с низкими доходами, а также для тех, у кого есть долги в других банках.

Как осуществить перевод средств в "Ощад 24/7"

Для осуществления перевода средств между картами банка в "Ощад 24/7" необходимо выполнить следующие действия:

  • в меню приложения следует выбрать "Переводы";
  • перейти в раздел "Переводы между картами";
  • выбрать нужный вид перевода;
  • найти карту, на которую нужно перевести средства;
  • ввести номер карты получателя/отсканировать;
  • дать согласие на списание комиссии;
  • ввести код подтверждения.

Для перевода средств на карту другого банковского учреждения необходимо:

  • в меню выбрать "Переводы";
  • найти пункт "На карту другого банка";
  • указать банковскую карту, с которой необходимо совершить перевод;
  • указать номер карты, на которую должны быть зачислены средства;
  • дать согласие на списание комиссии;
  • ввести код подтверждения.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк обновил правила по услуге предоставления кредитов в наличной форме, в частности на восстановление, покупку автомобиля и энергонезависимость. Клиенты могут пользоваться ею без уплаты каких-либо комиссий. Ранее соответствующая услуга по предоставлению кредита стоила 1,99%. Также ставка 36% годовых будет распространяться на кредиты от 100 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке выросла стоимость обслуживания счетов, по которым не наблюдалась активность в течение определенного времени. Известно, когда и в каком размере взимается комиссия и как ее не платить. Чтобы избежать списания, клиенты, имеющие незакрытые банковские счета, должны либо ими пользоваться, либо полностью их закрыть.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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