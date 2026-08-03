Нові тарифи Ощадбанку: які картки тепер можуть стати платними

Вивіска Ощадбанку, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо у вас залишилася стара картка Ощадбанку, якою ви давно не користуєтеся, варто перевірити, чи не зберігаються на ній гроші. З 1 серпня банк змінив правила обслуговування так званих "сплячих" рахунків. Якщо картка неактивна понад рік, а на рахунку є кошти, банк щомісяця списуватиме по 150 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

Коли рахунок вважається неактивним

Нові правила стосуються не всіх клієнтів. Комісію нараховуватимуть лише за одночасного виконання двох умов:

картковий рахунок не використовувався щонайменше 12 місяців;

на ньому залишилися гроші.

Неактивним вважається рахунок, за яким протягом року не було жодної фінансової операції. Йдеться про будь-який рух коштів — як надходження, так і списання. Зокрема, якщо за карткою протягом 12 місяців не було:

поповнень;

переказів;

оплат у магазинах чи в інтернеті;

зняття або внесення готівки;

інших банківських операцій,

такий рахунок може потрапити під новий тариф.

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Найчастіше це стосується старих карток, які люди відкрили кілька років тому, але вже давно ними не користуються й офіційно не закрили рахунок.

Коли комісію не списуватимуть

В Ощадбанку наголошують: якщо на неактивній картці немає коштів, жодних списань не буде. Банк також не створюватиме заборгованість або від'ємний баланс. Комісію списують лише в межах тієї суми, яка фактично є на рахунку.

Наприклад, якщо на картці залишилося 80 гривень, банк спише лише ці 80 гривень, після чого баланс стане нульовим.

Як уникнути списання 150 гривень

Щоб рахунок не вважався неактивним, достатньо хоча б раз на рік провести будь-яку операцію:

оплатити покупку карткою;

поповнити рахунок;

переказати кошти;

зняти або внести готівку.

Будь-яка така дія перезапускає відлік 12-місячного періоду. Якщо ж картка більше не потрібна, її краще не просто заблокувати, а повністю закрити рахунок у відділенні банку. Важливо пам'ятати, що блокування картки не означає автоматичного закриття рахунку — він може залишатися відкритим і надалі.

У банку пояснюють, що такі правила запровадили для скорочення кількості "сплячих" рахунків, обслуговування яких потребує додаткових технічних і адміністративних витрат.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у серпні в "Ощадбанку" продовжать діяти обмеження на фінансові операції в онлайн-банкінгу. Для захисту клієнтів від шахрайства банк і надалі застосовуватиме посилену автентифікацію, а також збереже ліміти на окремі перекази та додаткове підтвердження операцій.

Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк скасував комісію за оформлення кредитів готівкою, тож клієнти можуть отримати кошти без додаткових витрат на видачу позики. Нові умови вже діють для кредитів готівкою, а також програм на відновлення, придбання авто з підтвердженням цільового використання коштів та енергонезалежність.