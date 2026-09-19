Ощадбанк просит подтвердить законность средств: что нужно знать тем, кому 60+

Человек возле банка. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк в рамках финансового мониторинга, когда система осуществляет контроль за происхождением и движением средств с целью предотвращения их незаконного использования, противодействию терроризму и отмыванию денег, могут блокировать счета даже клиентам пожилого возраста. Для снятия ограничений необходимы отдельные документы, подтверждающие доходы.

О том, какая дополнительная информация требуется банку, рассказывают Новини.LIVE.

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Как пенсионерам подтвердить доходы в Ощадбанке

В финучреждении отмечают, что в 2026 году, чтобы выявить в ходе финансового мониторинга мошенников и преступников, должны проверять всех без исключения клиентов.

В соответствии со ст. 20 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" под обязательную проверку подпадают:

Финансовые операции на сумму от 400 000 грн;

Операции на сумму от 55 000 грн, инициируемые субъектами, осуществляющими лотереи или азартные игры;

Финансовые операции значительно меньшие по сумме, чем вышеуказанные пороги, в соответствии с 70+ критериями согласно постановлению Нацбанка № 65.

Соответствующие критерии не разглашаются, чтобы недобросовестные клиенты не могли обойти.

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Под проверку могут попасть пенсионные счета. Как правило, в случае финансового мониторинга применяется блокировка счетов, однако при предоставлении пенсионером документов, подтверждающих законность источников средств, ограничения снимаются.

По данным финансового учреждения, получатели пенсий и социальных выплат должны подготовить информацию об источниках средств. Понадобятся следующие документы:

Справка о получении пенсионных выплат от Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

Справка от уполномоченного органа о других выплатах, в частности о единовременной денежной помощи (от Минобороны/военной части), предоставляемой родственникам в связи с ранением или гибелью.

При проверке учитываются доходы за последние три года. Учитывается размер дохода без учета налогов и расходов на проживание. Процент может быть разным, но не более 30%. Уровень определяется индивидуально.

Соответствующий перечень документов может отличаться, банк предоставит информацию по каждому конкретному случаю о том, какие именно справки могут понадобиться.

Какие действия могут привести к блокировке счетов в Ощадбанке

По данным финансового учреждения, чаще всего в поле зрения попадают нехарактерные для клиента операции. Заблокировать счет и запросить подтверждение наличия средств могут в разных случаях. Среди них:

Осуществление большого количества переводов в день; Снятие наличными более 50% поступивших средств; Предоставление недостоверных сведений; Невозможность идентификации получателя, которому отправлены средства; Превышение суммы ожидаемых поступлений за месяц; Появление от других банковских учреждений негативных отзывов о клиенте; Ежедневное получение переводов.

На разблокировку счета отводится три-пять банковских дней во время первичной проверки. После предоставления документов срок могут продлить для дальнейшего мониторинга.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Ощадбанк может списывать дополнительную плату с закрытых карт. Клиентам объяснили, что закрытие карты не означает закрытие счета, а потому банк может расценивать его как неактивный и взимать комиссию.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке стоимость SMS-уведомлений об операциях выросла до 40 грн/месяц, в год — до 480 грн, за сообщения в Viber — до 25 грн/месяц, в год — до 300 грн. Однако комиссии можно избежать, если отказаться от такой услуги. Необходимо лишь выбрать push-уведомления в "Ощад24/7".