Ощадбанк просить підтвердити законність коштів: що треба знати тим, кому 60+

Людина біля банку. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" у рамках фінансового моніторингу, коли система здійснює контроль за походженням і рухом коштів для запобігання їх протиправному використанню, протидії тероризму та відмиванню, можуть блокувати рахунки навіть клієнтам похилого віку. Для зняття обмежень необхідні окремі документи для підтвердження доходів.

Про те, яка додаткова інформація необхідна банку, розповідають Новини.LIVE.

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Як пенсіонерам підтвердити доходи в Ощадбанку

У фінустанові зазначають, що у 2026 році, щоб визначити під час фінмоніторингу шахраїв і злочинців, мають перевіряти усіх без винятку клієнтів.

Відповідно до ст. 20 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів" під обов'язкову перевірку підпадають:

Фінансові операції на суму від 400 000 грн;

Операції від 55 000 грн, що ініціюються суб'єктами, які здійснюють лотереї чи азартні ігри;

Фіноперації значно менші за вищевказані пороги, відповідно до 70+ критеріїв згідно з постановою Нацбанку №65.

Відповідні критерії не розголошують, щоб недобросовісні клієнти не могли обійти.

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Під перевірки можуть потрапити пенсійні рахунки. Як правило, у разі фінмоніторингу застосовуються блокування рахунків, проте у разі надання пенсіонером документів щодо законності джерел коштів, обмеження знімають.

За даними фінустанови, отримувачі пенсій та соцвиплат повинні підготувати інформацію про джерела коштів. Знадобляться такі документи:

Довідка про отримання пенсійних виплат від Пенсійного фонду України (ПФУ);

Довідка від уповноваженого органу щодо інших виплат, зокрема одноразової грошової допомоги (від Міноборони/військової частини), що надають за поранення/загибель рідним.

Під час моніторингу враховуються доходи за три останні роки. Беруть до уваги розмір доходу без податків та витрат на проживання. Відсоток може бути різний, однак не більш ніж 30%. Рівень визначають індивідуально.

Відповідний список документів може бути іншим, банк надасть інформацію за кожним конркетним випадком, які саме довідки можуть знадобитись.

Які дії загрожуть блокуванням рахунків в Ощадбанку

За даними фінустанови, найчастіше у фокус уваги потрапляють нехарактерні для клієнта операції. Заблокувати рахунок і запитати підтвердження коштів можуть в різних випадках. З-поміж них:

Здійснення великої кількості переказів за день; Зняття готівкою понад 50% коштів, що надійшли; Надання недостовірних відомостей; Неможливість індентифікації отримувача, куди відправлені кошти; Перевищення суми очікуваних надходжень за місяць; Поява від інших банківських установ негативних відгуків щодо клієнта; Щоденне отримання переказів.

На розблокування рахунку відводиться три-п’ять банківських днів під час первинної перевірки. Після надання документів термін можуть продовжити для подальшого моніторингу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Ощадбанк може списувати додаткову плату із закритих карток. Клієнтам пояснили, що закриття картки не означає закриття рахунку, а тому банк може розцінювати його як неактивний та стягувати комісію.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку вартість SMS-сповіщення про операції зросла до 40 грн/місяць, за рік — до 480 грн, за повідомлення у Viber — до 25 грн/місяць, за рік — до 300 грн. Проте стягнень можна уникнути, якщо від такої послуги відмовитися. Необхідно лише обрати push-сповіщення в "Ощад24/7".