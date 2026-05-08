Ощадбанк озвучив правила закриття карт: їх порушення загрожує стягненням комісій

У державному "Ощадбанку" дали пояснення клієнтам, чому фінустанова може нараховувати комісію за "Обслуговування неактивного рахунку", попри подане звернення на його закриття. З такою проблемою звернулась одна з клієнток банку.

Проблеми із закриттям рахунку в Ощадбанку

Громадянка розповіла, що рік тому подала звернення у відділенні банку на закриття рахунку, однак днями отримала сповіщення з попередженням про необхідність сплати комісії за "Обслуговування неактивних рахунків", що почнуть стягувати через 30 днів.

"Шановний Ощадбанк! Чому не закрили до цього часу рахунок, куди було перераховано зимову тисячу у 2024 році? 4 травня 2026 року мені прийшло смс, що через 30 днів будуть знімати кошти за неактивний рахунок... Заяву про закриття подавала у відділенні на Кіото, 19, ще в липні 2025 року. На рахунку 0.84 копійки", — йдеться у повідомленні.

Правила закриття карток в Ощадбанку

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, у цьому випадку були порушені правила закриття. Згідно з ними, банк може закрити рахунок на основі поданої заяви виключно, якщо на ньому немає коштів. Їх можна забрати або через касу, або переказавши через застосунок.

Якщо гроші на закритій карті залишаться, то рахунок повністю не закриється. Згідно з внутрішніми правилами, за неактивні рахунки протягом одного року передбачене списання комісії у близько 100 грн. Однак списання у борг не відбудеться, якщо на рахунку не вистачатиме повної суми.

"Раніше з вами спілкувалися та співробітники відділення, повідомляли вам, що картка була закрита та після списання залишку буде здійснено остаточне закриття рахунку. Якщо буде списання коштів за неактивний рахунок, тоді буде списано тільки ваш доступний залишок, а саме 0,84 копійки, та в мінус по рахунку кошти списуватися не будуть", — йдеться у відповіді представника банку.

Після цього періоду банк переносить залишки коштів клієнта на балансовий рахунок. За відсутності звернення клієнта за своїми коштами протягом трьох років Ощадбанк автоматично закриє карту.

