Работа Ощадбанка в 2025 году – кому из клиентов не удастся получить услуги

Клиент в одном из отделений "Ощадбанка". Фото: УНИАН

Гражданам Украины еще в 2020 году разрешили выполнять кассовые операции в банках с цифровым паспортом в приложении "Дія". Однако по состоянию на 2025 год не все украинские банки, среди которых государственный "Ощадбанк", могут работать в таком формате.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин", где клиенты публикуют отзывы о работе банков.

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Как говорится в сообщении, украинец решил обновить свой финансовый номер телефона, поэтому пришел в одно из отделений "Ощадбанка" в Киеве. Мужчина считал, что воспользуется услугами банка, если предъявит свой паспорт в приложении "Дія".

Скриншот. Фото: Минфин

"Но сотрудница банка отказала мне в обслуживании поскольку, по ее словам, документы из "Дії" для них не являются документами. Она потребовала предоставить оригинал паспорта и идентификационного кода", — написал гражданин.

Что делать, если не принимают "Дію"

На сайте "Дії" отмечается, что цифровые документы являются аналогом физических. Поэтому украинцы имеют полное право предоставлять документ, удостоверяющий личность, в приложении "Дія". Если получите отказ, тогда стоит известить об этом службу поддержки и указать:

свои фамилию, имя и отчество;

номер мобильного телефона для обратной связи;

документ, который не приняли;

область и адрес учреждения;

должность и/или имя сотрудника, который отказал принимать е-документ.

Также нужно предоставить детальное описание случая, которое должно содержать информацию о:

названии услуги, которую пытались оформить;

дате и ориентировочного времени ситуации;

отказе и как аргументировали отказ.

Напомним, что клиенты "Ощадбанка" должны платить за пользование старыми карточками. Комиссию взыщут в связи с пролонгацией срока действия карт.

Также мы рассказывали, что клиенты призвали "Ощадбанк" усилить защиту от мошенников. Зато в банке советуют обращаться к правоохранителям.