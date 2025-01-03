Ощадбанк за неправильно выключенную услугу взимает комиссию в 120 грн — детали

Карта банка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на взыскание комиссии за сервис смс-информирования, тогда как он долгое время уже отключен в мобильном приложении. Известно, почему могут взимать средства.

Об этом говорится в одном из обращений к банку на сайте "Минфин".

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Проблемы с отключением сервиса смс-информирования

Как отмечается, один из клиентов обратился к банку с просьбой объяснить, почему происходит автоматическое списание средств за смс-сообщения, когда услуга отключена уже длительное время.

"Я полгода назад в приложении отключал смс-уведомление. Банк по сегодняшний день начисляет за смс, хотя в приложении по всем картам отключен (есть скрины). Этот банк — это социальный вампир! Не берите здесь ничего — некомпетентные сотрудники, руководители и тарифы выше, чем у других", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Плата за смс-банкинг в Ощадбанке

По информации банка, смс-уведомление Ощадбанка является сервисом информирования по операциям, совершаемым со счетами. Клиент благодаря ему всегда знает о пополнении или снятии средств.

Однако смс-информирование платное — за соответствующую услугу взимается по 10 гривен ежемесячно, то есть за год — 120 гривен.

В то же время наличие подключенной услуги в приложении "Ощад24" не обязательно. Ее можно выключить, а вместо этого подключить бесплатные пуш-сообщения в мессенджерах: Telegram и Viber.

При этом выключить услугу смс-банкинга самостоятельно не удастся. Для этого необходимо:

обратиться в отделение Ощадбанка;

написать специальное заявление.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, когда происходит снятие комиссии при совершении операций через банкомат. На такие списания денег со счетов жалуются клиенты.

Также в этом банке рассказали, во сколько обходится услуга по блокировке/разблокировке карт. Такой сервис платный, и не все клиенты об этом знают.