Клієнти Ощадбанку скаржаться на ігнорування поліцією позовів через шахраїв

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанку" скаржаться на втрату коштів через шахраїв. Попри реєстрацію заяв у правоохоронних органах, інформації щодо повернення грошей немає.

Такі повідомлення з'явилися на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Втрата коштів в Ощадбанку через шахраїв

Як зазначається у кількох повідомленнях, українці мають проблеми з поверненням незаконно списаних грошей шахраями через поганий захист коштів на рахунках.

Так, один з клієнтів банку повідомив про втрату з банківської картки через шахраїв 11 тис. гривень. В іншому повідомленні ще один чоловік заявив про списання з рахунку 22 тис. гривень.

"У мене списало 22 тис. І поліція навіть не шукала", — йдеться у дописі.

Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Відповідь Ощадбанку

У фінустанові уточнили, що з'ясовувати хід розслідування необхідно у правоохоронних органах.

За словами співробітника головного офісу Ощадбанку, ситуація, коли треті особи можуть списати кошти з картки клієнта можлива тільки за умови, коли клієнт сам надав зловмисникам конфіденційну інформацію за своєю картою, зокрема код підтвердження, що може надходити тільки на фінансовий номер телефону. Він вважається ключем до рахунку.

"А за цих умов саме правоохоронні органи мають займатися пошуком шахраїв. Ми ж зі свого боку, будемо максимально сприяти розслідуванню в межах чинного законодавства", — додали у банку.

Головна порада, як не стати жертвою злочинів — не передавати різним стороннім особам конфіденційну фінансову інформацію. А саме:

паролі до застосунку;

пін-коди до картки;

зміст повідомлень, які відправляє банк.

Раніше повідомлялося, що дію всіх старих банківських карток Ощадбанку продовжили до кінця червня 2025 року. Це стосується карток, термін дії яких завершився ще з 24 лютого 2022 року.

Також ми писали, що в рамках затвердженої Ощадбанком нової стратегічної програми на 2024−2028 роки, посилять боротьбу із недобросовісними клієнтами. Йдеться про тих, хто уникає сплати податків.