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Ощадбанк массово советует клиентам обращаться в полицию — что случилось

10 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк не чинит банкоматы — клиенты массово жалуются на невыдачу денег
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "Ощадбанк" рекомендует клиентам обращаться в правоохранительные органы в связи с невыдачей денег из банкоматов и только после расследования обещает вернуть средства. Подобные случаи приобретают массовость.

Об этом свидетельствуют сообщения украинцев на странице банка в Facebook и на портале "Минфин".

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Как отмечается в жалобе на портале Минфин, гражданка хотела снять деньги через Ощадбанк, однако банк средства списал, но не выдал.

"Я клиент ПриватБанка, я сделала запрос средств в банке Ощадбанка. Банкомат не выдал наличные деньги, но средства были списаны со счета, заявка передана в обработку еще в день совершения операции. Уже прошел срок обработки, но банк не реагирует на заявку и не регулирует вопрос. Говорят еще ждать. Средства не вернули, считать это мошенничеством и обращаться в полицию?", — говорится в сообщении.

Другой пользователь написал, что всегда снимает наличные с карточек только в банкомате ПриватБанка именно потому, что банкоматы Ощадбанка работают часто некорректно и зависают. Также в этом банке дольше рассматривают заявления о возврате средств.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Ощадбанк



В то же время, на странице банка в Facebook граждане публикуют аналогичные жалобы. Так, один из клиентов Ощадбанка тоже не получил деньги во время операции снятия средств в банкомате. Он потерял сумму в 5 тысяч гривен. Работу банка назвал мошеннической, ведь на возврат невыданных денег придется тратить дополнительное время.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Сбербанк

Реакция Ощадбанка на жалобы

Представители банка пишут, что в случае подозрения со стороны клиентов ситуаций с мошенничеством следует немедленно заблокировать карту по звонку в контакт-центр банка 0800-210-800 или лично в Ощад 24/7.

После чего нужно обратиться в милицию или киберполицию, подав заявление на проведение расследования.

"Мы, как банк, будем всячески способствовать проведению этого расследования и по официальному запросу правоохранителей предоставим всю необходимую им информацию. По результатам расследования, если средства действительно банкомат не выдал, они будут возвращены на счет клиента", — говорится в объяснении Ощадбанка.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "Ощадбанк", защищающие страну на фронте, жалуются на надоедливые звонки работников банка. Так, причиной обращений к военнослужащему стала задолженность в 120 гривен.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.

Ощадбанк банки банкоматы банковские карты деньги банковские счета

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