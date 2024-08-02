Ощадбанк надокучає бійцям на фронті дзвінками — деталі скарги

Телефон у руці. Фото: oda.zht.gov.ua

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які захищають країну на фронті, скаржаться на надокучливі дзвінки працівників банку. Так, причиною звернень до військовослужбовця стала заборгованість у 120 гривень.

Про це йдеться на порталі Finance.ua.

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Деталі скарги клієнта Ощадбанку

Як пояснив військовий у скарзі, він несе службу на територіях, де не завжди є зв'язок, однак працівникам банку вдається до нього додзвонитися, щоб в черговий раз нагадати про сплату боргу за "карткою Киянина".

"З початку повномасштабної війни знаходжусь в лавах ЗСУ. Звʼязок тут через раз. Але Ощадбанк може додзвонитись тільки зʼявляється звʼязок! Нагадують про заборгованість в 120 грн по карті Киянина. Це саме та сума яка врятує весь Ощадбанк", — написав боєць.

Чоловік зауважив, що оскільки перебуває на передовій, немає змоги приїхати для погашення суми боргу, однак працівникам фінустанови важко це усвідомити.

"На гарячій лінії хлопчина (який сидить тихенько в офісі і чомусь не захищає Державу) вперто каже погасіть заборгованість інакше будемо дзвонити! І нікого не цікавить що у людей немає можливості навіть до міста дістатись не говорячи про банк. Псевдопатріоти!", — наголосив військовий.

Заборона на стягнення боргів з військових

Як відомо, Верховна Рада у 2022 році ухвалила зміни до закону "Про споживче кредитування", які стосуються врегулювання протермінованої заборгованості. Під час воєнного стану законодавство забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових протерміновані борги.

Водночас, муніципальна "Картка киянина" від столичної влади не є кредитною, а іменною електронною пластиковою карткою. Вона працює, як звичайна платіжна банківська картка. Передусім надає можливість користуватися пільгами та знижками. Нею можна оплачувати проїзд у метро чи наземному муніципальному транспорті.

Скарга до Ощадбанку. Джерело: finance.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.

Раніше ми писали, що Ощадбанк в рамках фінансового моніторингу блокує картки клієнтам, називаючи "арештом виконавчої служби". Клієнти скаржаться, що насправді йдеться не про арешт, так банк вимагає документи щодо підтвердження доходів.