Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Бійці просять Ощадбанк не відволікати від роботи дзвінками arrow

Бійці просять Ощадбанк не відволікати від роботи дзвінками

2 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк надокучає бійцям на фронті дзвінками — деталі скарги
Телефон у руці. Фото: oda.zht.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які захищають країну на фронті, скаржаться на надокучливі дзвінки працівників банку. Так, причиною звернень до військовослужбовця стала заборгованість у 120 гривень.

Про це йдеться на порталі Finance.ua.

Читайте також:

Деталі скарги клієнта Ощадбанку

Як пояснив військовий у скарзі, він несе службу на територіях, де не завжди є зв'язок, однак працівникам банку вдається до нього додзвонитися, щоб в черговий раз нагадати про сплату боргу за "карткою Киянина".

"З початку повномасштабної війни знаходжусь в лавах ЗСУ. Звʼязок тут через раз. Але Ощадбанк може додзвонитись тільки зʼявляється звʼязок! Нагадують про заборгованість в 120 грн по карті Киянина. Це саме та сума яка врятує весь Ощадбанк", — написав боєць.

Чоловік зауважив, що оскільки перебуває на передовій, немає змоги приїхати для погашення суми боргу, однак працівникам фінустанови важко це усвідомити.

"На гарячій лінії хлопчина (який сидить тихенько в офісі і чомусь не захищає Державу) вперто каже погасіть заборгованість інакше будемо дзвонити! І нікого не цікавить що у людей немає можливості навіть до міста дістатись не говорячи про банк. Псевдопатріоти!", — наголосив військовий.

Заборона на стягнення боргів з військових

Як відомо, Верховна Рада у 2022 році ухвалила зміни до закону "Про споживче кредитування", які стосуються врегулювання протермінованої заборгованості. Під час воєнного стану законодавство забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових протерміновані борги.

Водночас, муніципальна "Картка киянина" від столичної влади не є кредитною, а іменною електронною пластиковою карткою. Вона працює, як звичайна платіжна банківська картка. Передусім надає можливість користуватися пільгами та знижками. Нею можна оплачувати проїзд у метро чи наземному муніципальному транспорті.

 

Ощадбанк скарги
Скарга до Ощадбанку. Джерело: finance.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.

Раніше ми писали, що Ощадбанк в рамках фінансового моніторингу блокує картки клієнтам, називаючи "арештом виконавчої служби". Клієнти скаржаться, що насправді йдеться не про арешт, так банк вимагає документи щодо підтвердження доходів.

Ощадбанк банки борги банківські карти картка киянина рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати сьогодні

07:21 Жінка на Волині виманювала гроші через Instagram та OLX — що вирішив суд

07:15 Під час війни суддям у відставці виплатили близько 10 мільярдів гривень

07:01 ПриватБанк уточнив, як клієнтам оновити дані у небезпечних регіонах

Новина з відео

06:55 Троянди квітнутимуть до заморозків — що обов'язково слід зробити у серпні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку серпня

06:40 Скільки заробляють організатори Олімпіади 2024 — як повернути 11 млрд євро

06:30 Електронний військовий квиток — чи вистачить його для вступу в університет

06:30 Ціни на ячмінь в Україні зростають — скільки коштує зерно на початку серпня

06:10 Соціальна пенсія — який буде розмір у серпні 2024 року

07:21 Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати сьогодні

07:21 Жінка на Волині виманювала гроші через Instagram та OLX — що вирішив суд

07:15 Під час війни суддям у відставці виплатили близько 10 мільярдів гривень

07:01 ПриватБанк уточнив, як клієнтам оновити дані у небезпечних регіонах

Новина з відео

06:55 Троянди квітнутимуть до заморозків — що обов'язково слід зробити у серпні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку серпня

06:40 Скільки заробляють організатори Олімпіади 2024 — як повернути 11 млрд євро

06:30 Електронний військовий квиток — чи вистачить його для вступу в університет

06:30 Ціни на ячмінь в Україні зростають — скільки коштує зерно на початку серпня

06:10 Соціальна пенсія — який буде розмір у серпні 2024 року

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі