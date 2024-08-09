Ощадбанк перекладає відповідальність за невидачу коштів на клієнтів

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" перекладає відповідальність на клієнтів за невидачу коштів. Громадяни самі мають проявляти ініціативу у поверненні втрачених грошей.

Про це йдеться у скарзі на сторінці банку у Facebook.

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Втрата грошей клієнта в Ощадбанку

Як зазначив один із клієнтів Ощадбанку, він не отримав гроші під час операції зняття коштів у банкоматі. Йдеться про суму у 5 тис. гривень.

"Сьогодні ви пробили дно. Я і так завжди був невисокої думки про ваші сервіси, однак вкрасти гроші, то вже занадто. Злодюжки, негайно поверніть мої 5000 грн! Гроші не видав ваш банкомат. Це ви крадії", — написав клієнт.

Чоловік обурений тим, що через втрату грошей йому радять особисто прибути у відділення та написати заяву про проведення розслідування. Клієнт здивований, що через некоректну роботу з боку банку, йому тепер необхідно витрачати додатковий час на владнання проблеми. Також нарікає на те, що у банку досі немає можливості у 21 столітті робити відповідні звернення онлайн.

Пояснення Ощадбанку

Представники банку наголосили, що ніколи не співпрацюють з шахраями та не крадуть кошти в клієнтів. У разі появи ситуації з шахрайством, рекомендують негайно заблокувати карту по дзвінку до контакт-центру банку 0800-210-800 або особисто в Ощад 24/7.

"Після чого вам необхідно буде звернутися до правоохоронців або кіберполіції та подати заяву на проведення розслідування. Ми, як банк, будемо всіляко сприяти проведенню цього розслідування і за офіційним запитом правоохоронців надамо всю необхідну їм інформацію", — написали у банку.

У фінустанові додали, що кошти можуть одразу повернутися на рахунок клієнта і відбувається це автоматично, однак, якщо цього не сталося, у такому випадку, дійсно, необхідне звернення у відділення для написання відповідної заяви.

"За результатами розслідування, якщо кошти дійсно банкомат не видав, вони будуть повернуті на рахунок клієнта", — додали у банку.

Скарга. Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в "Ощадбанку" під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

Раніше ми писали, що "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.