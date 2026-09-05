Новые условия для владельцев карт Ощадбанка: что изменится с 1 октября

Мужчина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, пользующимся премиальной картой Ощадбанка, с 1 октября следует внимательнее следить за своими расходами. Банк обновляет тарифы и правила обслуживания отдельных карт, а для доступа к части премиальных сервисов устанавливает минимальную сумму покупок в месяц. В то же время есть и приятные изменения для клиентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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Какие карты затронуты изменениями

Новые условия вступят в силу с 1 октября 2026 года. Они касаются именно премиальных карт. Речь идет о:

Mastercard Debit Platinum;

Mastercard Platinum;

Visa Platinum;

Mastercard World Elite;

Visa Infinite.

Банк пересматривает стоимость обслуживания основных и дополнительных карт, ежемесячную комиссию и требования к безналичным расчетам.

Сколько нужно тратить ежемесячно

Отдельно меняются правила доступа к премиальным сервисам Visa и Mastercard. Чтобы пользоваться этими преимуществами, необходимо ежемесячно осуществлять безналичные расчеты по карте на определенную сумму:

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Для Visa Platinum и NFC-ring Platinum установлен минимум 15 000 гривен в месяц. Такое же требование установлено для Mastercard Debit Platinum — от 15 000 гривен.

Для карт более высокого премиального уровня сумма больше:

Visa Infinite и NFC-ring Infinite — от 30 000 гривен в месяц;

Mastercard World Elite — также от 30 000 гривен в месяц.

В то же время измененные тарифы могут предусматривать ежемесячную комиссию в зависимости от объема безналичных операций. Поэтому перед октябрем владельцам премиальных карт стоит проверить актуальные условия именно своего тарифного пакета.

Какие еще изменения анонсировал банк

Обновления касаются не только премиальных карт. Ощадбанк также увеличивает лимит бесплатного снятия наличных в банкоматах других украинских банков для карт, выпущенных в рамках тарифного пакета "Мой счет".

Еще одно нововведение появится в пакете "Моя карта". Клиенты получат возможность оформлять дополнительную цифровую карту АТБ.

Стоит знать, что для базового тарифного пакета действуют отдельные условия. В частности, безымянная или цифровая карта Mastercard Debit World или Visa Rewards обслуживается без ежемесячной платы. За именную карту предусмотрена плата в размере 100 гривен за пластик или перевыпуск по инициативе клиента.

Также для владельцев "Моей карты" предусмотрены бесплатный снятие наличных и переводы с карты на карту в пределах установленного лимита 20 000 гривен в месяц.

Ранее Новини.LIVE писали, что Ощадбанк может списывать 150 гривен с неактивной карты. Комиссия взимается, если в течение 12 месяцев по счету не было операций по зачислению или списанию средств. Чтобы избежать взимания комиссии, достаточно периодически пользоваться картой, пополнять ее или закрыть счет.

Также Новини.LIVE рассказывали о льготных условиях обслуживания для пенсионеров в Ощадбанке в сентябре. Снятие наличных в сети банка и большинство базовых операций останутся без комиссии, а для других банкоматов будет действовать бесплатный лимит до 10 000 гривен в месяц. Также пенсионерам доступны специальные условия для платежей, пополнения счета и валютных операций.