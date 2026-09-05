Нові умови для власників карток Ощадбанку: що зміниться з 1 жовтня

Чоловік біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які користуються преміальною карткою Ощадбанку, з 1 жовтня варто уважніше стежити за своїми витратами. Банк оновлює тарифи та правила обслуговування окремих карток, а для доступу до частини преміальних сервісів встановлює мінімальну суму покупок на місяць. Водночас є і приємні зміни для клієнтів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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Яких карток стосуються зміни

Нові умови почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року. Вони стосуються саме преміальних карток. Йдеться про:

Mastercard Debit Platinum;

Mastercard Platinum;

Visa Platinum;

Mastercard World Elite;

Visa Infinite.

Банк переглядає вартість обслуговування основних і додаткових карток, щомісячну комісію та вимоги щодо безготівкових розрахунків.

Скільки потрібно витрачати щомісяця

Окремо змінюються правила доступу до преміальних сервісів Visa та Mastercard. Щоб користуватися цими перевагами, потрібно щомісяця розраховуватися карткою безготівково на певну суму:

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Для Visa Platinum та NFC-ring Platinum встановлено мінімум 15 000 гривень на місяць. Таку саму вимогу встановили для Mastercard Debit Platinum — від 15 000 гривень.

Для карток вищого преміального рівня сума більша:

Visa Infinite та NFC-ring Infinite — від 30 000 гривень на місяць;

Mastercard World Elite — теж від 30 000 гривень на місяць.

Водночас змінені тарифи можуть передбачати щомісячну комісію залежно від обсягу безготівкових операцій. Тому перед жовтнем власникам преміальних карток варто перевірити актуальні умови саме свого тарифного пакета.

Які ще зміни анонсував банк

Оновлення стосуються не лише преміальних карток. Ощадбанк також збільшує ліміт безкоштовного зняття готівки в банкоматах інших українських банків для карток, які випущені в межах тарифного пакета "Мій рахунок".

Ще одне нововведення з'явиться у пакеті "Моя картка". Клієнти отримають можливість оформлювати додаткову цифрову картку АТБ.

Варто знати, що для базового тарифного пакета діють окремі умови. Зокрема, неіменна або цифрова картка Mastercard Debit World чи Visa Rewards обслуговується без щомісячної плати. За іменну картку передбачена плата 100 гривень за пластик або перевипуск за ініціативою клієнта.

Також для власників "Моєї картки" передбачені безкоштовне зняття готівки та перекази з картки на картку у межах установленого ліміту 20 000 гривень на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що Ощадбанк може списувати 150 гривень із неактивної картки. Комісія застосовується, якщо протягом 12 місяців за рахунком не було операцій із зарахування чи списання коштів. Щоб уникнути стягнення, достатньо періодично користуватися карткою, поповнювати її або закрити рахунок.

Також Новини.LIVE розповідали про пільгові умови обслуговування для пенсіонерів у Ощадбанку у вересні. Зняття готівки в мережі банку та більшість базових операцій залишаться без комісії, а для інших банкоматів діятиме безкоштовний ліміт до 10 000 гривень на місяць. Також пенсіонерам доступні спеціальні умови для платежів, поповнення рахунку та валютних операцій.