Ощадбанк месяцами заставляет ждать родных погибших бойцов в начислении наследства

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" затягивает с начислением унаследованных средств родным погибших украинских военнослужащих. Клиентов заставляют ждать месяцами по неизвестным причинам.

Об этом сообщается на сайте "Минфин".

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Как говорится в отзыве, несколько месяцев назад граждане обратились в государственный банк с просьбой переоформить денежный вклад, принадлежащий умершему бойцу-клиенту Ощадбанка.

Для этого в отделение предоставили все оригиналы документов, в частности, свидетельство о праве на наследство. Им выдали пластиковую карту, на которую должны были поступить деньги, однако средств до сих пор нет.

"13 июня 2024 года обратились в отделение 10026/0126 г. Киева на оформление денежного вклада, принадлежащего умершему клиенту Ощад. В отделение были предоставлены все документы в оригинале, в том числе Свидетельство о праве на наследство, на основании документов была выдана пластиковая карта на которую должны были зачислить деньги. До сегодняшнего дня зачисления не было", — отмечается в сообщении.

В связи с непоступлением средств в течение двух месяцев граждане обратились повторно в отделение банка с целью выяснить, с чем связано промедление. В банке попросили предоставить снова весь пакет документов, поскольку сотрудник, занимавшийся переоформлением денежного вклада, сейчас находится в отпуске.

Украинцы возмущены такой политикой государственного банка относительно семей погибших Защитников.

"Сегодня, 15.08. обратились в отделение и услышали, что нужно заново подавать все документы, поскольку работник, который их принимал 2 месяца назад в отпуске, а до сих пор она не смогла или не хотела оформить вклад. Может ли украла? Такая политика Ощад в семьи погибших Защитников?", — отмечается в обращении.

Представители банка на портале не предоставили ответ на сообщение родных погибшего бойца.

Обращение в Сбербанк. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.

Ранее мы писали, что Ощадбанк затягивает с разблокировкой арестованных счетов на основе постановлений исполнительной службы. При этом некоторым клиентам наложили арест по ошибке, а некоторым противоправно заблокировали все карты.