Ощадбанк місяцями змушує чекати рідних загиблих бійців у нарахуванні спадщини

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" затягує з нарахуванням успадкованих коштів рідним загиблих українських військовослужбовців. Клієнтів змушують чекати місяцями з невідомих причин.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін".

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Як йдеться у відгуку, кілька місяців тому громадяни звернулись до державного банку з проханням переоформити грошовий вклад, який належить померлому бійцеві-клієнту Ощадбанку.

Для цього у відділення надали всі оригінали документів, зокрема, свідоцтво про право на спадщину. Їм видали пластикову карту, на яку мали надійти гроші, однак коштів досі немає.

"13 червня 2024 року звернулися до відділення 10026/0126 м. Києва на оформлення грошового вкладу, який належить померлому клієнту Ощад. У відділення були надані всі документи в оригіналі, в тому числі Свідоцтво про право на спадщину, на підставі документів була видана пластикова карта на яку мали зарахувати гроші. До сьогодні зарахування не було", — зазначається у повідомленні.

У зв'язку з ненадходженням коштів упродовж двох місяців громадяни звернулись повторно у відділення банку з метою з'ясувати, з чим пов'язане зволікання. У банку попросили надати знову весь пакет документів, оскільки співробітник, який займався переоформленням грошового вкладу, зараз перебуває у відпустці.

Українці обурені такою політикою державного банку до родин загиблих Захисників.

"Сьогодні, 15.08. звернулись у відділення і почули, що треба заново подавати всі документи, оскільки працівник який їх приймав 2 місяці назад наразі у відпустці, а до цього часу вона не змогла чи не хотіла оформити вклад. Чи може вкрала? Така політика ощад до родин загиблих Захисників?", — наголошується у зверненні.

Представники банку на порталі не надали зворотної відповіді на повідомлення рідних загиблого бійця.

Звернення до Ощадбанку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.

Раніше ми писали, що Ощадбанк затягує з розблокуванням арештованих рахунків на основі постанов виконавчої служби. При цьому деяким клієнтам наклали арешт помилково, а деяким протиправно заблокували всі картки.