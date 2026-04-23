Деньги на ВПК, энергетику и сельское хозяйство: как Ощадбанк кредитует программы по восстановлению в условиях войны

Отделение Ощадбанка, деньги в конверте.

Сейчас в Украине государственные банки, среди которых и Ощадбанк, играют едва ли не ключевую роль в финансировании экономики. Финучреждения, в частности, продолжают способствовать восстановлению страны в условиях войны. Например, вкладывают деньги в отрасли, которые являются сверхважными для развития и стабильности экономического сектора.

Об этом рассказал председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион, отвечая на вопросы журналистов Новини.LIVE во время конференции Forbes Banker.

Какие бизнесы чаще всего кредитуют украинские банки

Наибольшее внимание Ощадбанк, как и другие финансовые учреждения, уделяют финансированию:

военно-промышленного комплекса (ВПК);

энергетической инфраструктуры.

"Большинство новых проектов, которые мы финансируем — это строительство новой генерации. Так же мы концентрируемся на финансировании экспортно-ориентированных отраслей — они дают важный приток валютной выручки в нашу страну. Сфера сельского хозяйства и переработки аграрной продукции — также ключевой элемент", — рассказал Юрий Кацион.

Не остаются без внимания и социальные программы: поддержка ветеранов, женщин в бизнесе, адаптация людей, которые возвращаются с фронта — также в фокусе работы государственных банков.

Ситуация с кредитованием в Украине

По итогам 2025 года банковский рынок вырос колоссально: общий прирост банковской системы, как отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышева, составил 40%. Банки предоставляли кредиты как населению, так и бизнесу и готовы делать это в дальнейшем. Так, банковская система, остается хорошо капитализированной, и суперликвидной.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ощадбанке подешевели аксессуары для бесконтактных расчетов. Специальное акционное предложение касается NFC-кольца. Цена на это платежное средство снижена.

Еще Новини.LIVE объясняли, как ПриватБанк изменит тарифы на международные переводы. Так, после 31 мая банк откажется от лояльных правил. Известно, кто из клиентов будет платить больше.