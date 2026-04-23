Гроші на ВПК, енергетику й сільське господарство: як Ощадбанк кредитує програми з відновлення в умовах війни

Відділення Ощадбанку, гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Зараз в Україні державні банки, серед яких і Ощадбанк, відіграють чи не ключову роль у фінансуванні економіки. Фінустанови, зокрема, продовжують сприяти відновленню країни в умовах війни. Наприклад, вкладають гроші у галузі, які є надважливими для розвитку та стабільності економічного сектору.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE під час конференції Forbes Banker.

Які бізнеси найчастіше кредитують українські банки

Найбільшу увагу Ощадбанк, як і інші фінансові установи, приділяють фінансуванню:

військово-промислового комплексу (ВПК);

енергетичній інфраструктурі.

"Більшість нових проєктів, які ми фінансуємо — це будівництво нової генерації. Так само ми концентруємось на фінансуванні експортно-орієнтованих галузей — вони дають важливий потік валютної виручки до нашої країни. Сфера сільського господарства і переробки аграрної продукції — також ключовий елемент", — розповів Юрій Каціон.

Не залишаються без уваги і соціальні програми: підтримка ветеранів, жінок у бізнесі, адаптація людей, які повертаються з фронту — також є у фокусі роботи державних банків.

Ситуація з кредитуванням в Україні

За підсумками 2025 року банківський ринок зріс колосально: загальний приріст банківської системи, як наголосила заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова, склав 40%. Банки надавали кредити як населенню, так і бізнесу й готові робити це надалі. Так, банківська система, залишається добре капіталізованою, й суперліквідною.

