Ощадбанк не спешит разблокировать средства УБД — детали жалобы

Телефон в руках военного. Фото: oda.zht.gov.ua

Участники боевых действий, которые являются клиентами государственного "Ощадбанка", жалуются на отсутствие средств из-за затягивания банком разблокирования арестованного счета. Исполнительная служба направила соответствующее постановление десять дней назад.

Об этом сообщается в жалобе на портале Минфин.

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Блокировка средств УБД в Ощадбанке

Как отметил клиент, ему банк не предоставляет минимальный доступ к своим деньгам. Исполнитель направил более 10 дней тому назад разрешение (заявление) на доступ к 14 тыс. гривен, однако банк медлит. В то время как речь идет о единственных средствах, которые есть у ветерана.

По правилам, банк должен разблокировать деньги через два дня.

"По сегодняшний день сижу голодный и не могу воспользоваться своими деньгами, а на горячей линии, ждите в свою очередь рассмотрение вашей заявки. Что за бред?", — говорится в жалобе.

Украинец подчеркнул, что государственный банк своими действиями показывает, что не имеет никакого уважения к участникам боевых действий.

"Это такое уважение к УБД?", — написал клиент банку.

Лимит на арестованные средства

Согласно нормам Нацбанка, на снятие средств с арестованных счетов в течение месяца установлены лимиты.

До снятия разрешается денежная сумма, которая не может превышать две минимальные заработные платы.

Как известно, на начало 2024 года "минималка" выросла до 7,1 тыс. гривен. Таким образом, лимитированная сумма равняется 14,2 тыс. гривен.

Источник: Минфин

Что еще нужно знать

Напомним, Ощадбанк рекомендует клиентам обращаться в правоохранительные органы в связи с невыдачей денег из банкоматов и только после расследования обещает вернуть средства. Подобные случаи приобретают массовость.

Ранее мы писали, что клиенты госфинучреждения "Ощадбанк", защищающие страну на фронте, жалуются на надоедливые звонки работников банка. Так, причиной обращений к военнослужащему стала задолженность в 120 гривен.