Ощадбанк затягує зняття арештів із коштів — деталі скарги

Ощадбанк безпідставно зволікає зі зняттям арештів із коштів переселенців
Держфінустанова "Ощадбанк" затягує з розблокуванням арештованих рахунків на основі постанов виконавчої служби. При цьому клієнтами є переселенці.
Про це повідомляється на порталі "Мінфін".
Затягування зі зняттям арешту з рахунків Ощадбанку
Як зазначається у скарзі клієнтки фінустанови, банк блокує рахунки оперативно, тоді як знімати арешт може тижнями. Хоча на відповідну процедуру відведено два дні.
"Я не розумію цей банк, коли арешт накладають на рахунок у четвертій ранку, все у них добре. А як зняти арешт, з отриманим листом від приватного виконавця, з постановою, яка є у АСВП, то дзуськи. Мало того, що ваші ж співробітники у відділені називають рахунок "соціальним", ви його швидко арештовуєте. А зняття арешту? Де закони працюють про терміни у 2 робочих дні? Котрі навіть у вас на сайті вказані! Потрібен лист виконавця? Пройшло 14 робочих днів, тиша. Гаряча лінія…Чекайте 3 дні, потім чекайте 2 неділі (лист йде), а потім можливо місяць або рік. І головне ніхто нічого не знає", — написала клієнтка.
Українка обурена, адже країна у стані війни, люди втратили свої домівки, отримують кошти як переселенці і на дітей, однак банк спокійно може зволікати з розблокуванням коштів.
"У нас черга, чекайте. А закони …Закони теж почекають. Ви там себе добре почуваєте? Мій банк — моя країна, свобода і ТД ?!? У вас що до клієнтів відношення 0, що до своїх співробітників 0. Не соромно?", — наголосила жінка.
На порталі багато подібних скарг. Пишуть, що після арештів рахунків виконавчою службою і видачі виконавцями постанов на визначення поточних рахунків та відправлення у головні відділення Ощадбанк, звідти немає реакції. Деякі клієнти мають намір колективно звертатися до суду зі скаргами.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше Ощадбанк дав пояснення клієнтам щодо терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. З таким питанням звертаються громадяни.
Також повідомлялося, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до коштів під час карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання коштів.
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