Ощадбанк затягує зняття арештів із коштів — деталі скарги

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" затягує з розблокуванням арештованих рахунків на основі постанов виконавчої служби. При цьому клієнтами є переселенці.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Затягування зі зняттям арешту з рахунків Ощадбанку

Як зазначається у скарзі клієнтки фінустанови, банк блокує рахунки оперативно, тоді як знімати арешт може тижнями. Хоча на відповідну процедуру відведено два дні.

"Я не розумію цей банк, коли арешт накладають на рахунок у четвертій ранку, все у них добре. А як зняти арешт, з отриманим листом від приватного виконавця, з постановою, яка є у АСВП, то дзуськи. Мало того, що ваші ж співробітники у відділені називають рахунок "соціальним", ви його швидко арештовуєте. А зняття арешту? Де закони працюють про терміни у 2 робочих дні? Котрі навіть у вас на сайті вказані! Потрібен лист виконавця? Пройшло 14 робочих днів, тиша. Гаряча лінія…Чекайте 3 дні, потім чекайте 2 неділі (лист йде), а потім можливо місяць або рік. І головне ніхто нічого не знає", — написала клієнтка.

Українка обурена, адже країна у стані війни, люди втратили свої домівки, отримують кошти як переселенці і на дітей, однак банк спокійно може зволікати з розблокуванням коштів.

"У нас черга, чекайте. А закони …Закони теж почекають. Ви там себе добре почуваєте? Мій банк — моя країна, свобода і ТД ?!? У вас що до клієнтів відношення 0, що до своїх співробітників 0. Не соромно?", — наголосила жінка.

На порталі багато подібних скарг. Пишуть, що після арештів рахунків виконавчою службою і видачі виконавцями постанов на визначення поточних рахунків та відправлення у головні відділення Ощадбанк, звідти немає реакції. Деякі клієнти мають намір колективно звертатися до суду зі скаргами.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Ощадбанк дав пояснення клієнтам щодо терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. З таким питанням звертаються громадяни.

Також повідомлялося, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до коштів під час карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання коштів.