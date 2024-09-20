Ощадбанк подготовил ряд нововведений с 1 октября – что изменится

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" подготовило ряд нововведений для своих клиентов с 1 октября 2024 года. Изменения касаются тарифов и не только.

Об этом сообщается на официальном портале банка.

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Так, изменения, которые подготовил для клиентов один из крупнейших банков страны, касаются стоимости смс-сообщений, поступающих клиентам.

Ожидается, что для зарплатных, пенсионных и социальных карт цена составит 15 грн. В то время как для кредитных и частных карт значительно больше — 25 грн. Push-сообщения в дальнейшем будут бесплатными.

Также с октября с банковских карт бесплатно можно будет снять 3 тыс. гривен. Раньше можно было снять 2 тыс. гривен.

Кроме того, комиссия за снятие наличных в банкоматах теперь составит 0,9% (не менее 5 грн).

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт, утвержденных постановлением правления АО "Ощадбанк" от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Изменения в тарифы вступают в силу 01 октября 2024 года", — говорится на сайте.

Как не переплачивать за смс-информирование

Ранее в банке посоветовали обратить внимание на альтернативное информирование. Для подключения бесплатных пуш-сообщений в чат-ботах банка (Telegram, Viber) нужно сделать несколько шагов.

"Комиссия за услугу смс-информирования доступна в других банках также. Банк всегда предлагает альтернативу клиентам, и можно подключить бесплатные пуш-сообщения, или сообщения на емейл. Подключение можно осуществить самостоятельно в наших чат-ботах банка", — пояснили в банке.

Для того, чтобы отключить смс-банкинг, можно обратиться в любое отделение Ощадбанка и написать заявление.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк несколько месяцев медлит с разблокировкой счета по решению исполнительной службы. Клиент, являющийся военнослужащим с инвалидностью, жалуется на неприемлемое отношение со стороны финучреждения.

Также сообщалось, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к средствам во время карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничение использования средств.