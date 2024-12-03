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Ощадбанк дольше снимает аресты со счетов — причины

3 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Аресты счетов — почему Ощадбанк дольше разблокирует карты
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В госфинучреждении "Ощадбанк" процедура по разблокированию карт из-за ареста исполнительной службы может длиться значительно дольше. Клиентам объяснили, в чем причина соответствующего промедления.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков.

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Как отмечается в одном из сообщений, клиентка банка, находящаяся за рубежом, уже долгое время ждет разблокирования доступа к законным 14,2 тыс. гривен из арестованных средств.

Она отметила, что исполнительная служба подала соответствующий запрос в банк 20 ноября 2024 года, однако финучреждение его до сих пор не выполнило.

"Здравствуйте, у меня есть зарплатная карта в Ощадбанке, заблокировали мне ее из-за кредита, с которым я сейчас разбираюсь, исполнитель рассмотрел мое заявление, и направил заявление в банк, чтобы я смогла использовать 14200 в месяц, пока разбираюсь с этим кредитом, потом решу этот вопрос, но заявление было направлено еще 20.11.2024, сейчас почти 01.12.2024, в других банках этот вопрос решался очень быстро, но не в Ощадбанке, я нахожусь в Румынии с маленьким ребенком, у меня травма ноги и мне тяжело ходить, и я не могу добиться информации от банка, получали ли они сообщение от исполнителя, горячая линия говорит, нужно узнавать в отделении только, по номерам которые мне дали, я не могу дозвониться в банк, приехать физически мне очень тяжело, и затратно, я приеду что бы снять свои деньги, но помочь мне никто не может и не хочет, помогите, пожалуйста, узнать информацию...", — говорится и в обращении.

Почему усложнена процедура по разблокированию счетов в Ощадбанке

На портале отметили, что специалисты Ощадбанка действительно дольше прорабатывают постановления. Промедление с разблокировкой связано с тем, что еще не дошел черед, ведь обработку полученных постановлений проводят исключительно в порядке очереди их поступления в финучреждение.

"Долго в Ощадбанке потому, что в этом банке существует очередь рассмотрения таких вопросов и эта очередь большая из-за того, что в Ощаде больше клиентов, чем в других банках (много предприятий открывают зарплатные счета только в Ощадбанке, не дают права выбора какого-либо другого банка), в нем больше открывают социальные карты и зарплатные. Здесь только нужно напоминать им и ждать своей очереди", — говорится в объяснении.

Клиентам Ощадбанка посоветовали не доводить дело до исполнительных решений, чтобы долго не ждать открытия доступа к средствам.

Следует заметить, что, согласно законодательным нормам, гражданам разрешено снимать с арестованных счетов только лимитированный размер средств, который не может быть выше двух минимальных зарплат на 1 января. То есть предоставляется доступ только к 14,2 тыс. гривен, ведь в этом году минималка составляет 7,1 тыс. гривен.

Напомним, Ощадбанк в очередной раз пролонгировал срок действия карточек. Клиенты смогут ими пользоваться как минимум до конца 2024 года.

Также мы писали, что в Ощадбанке ввели механизм видеоидентификации для внутренних переселенцев. Есть специальный алгоритм действий в случае применения ограничений для восстановления доступа к деньгам.

Ощадбанк банки банковские карты арест банковские счета

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