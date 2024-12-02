Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток — коли скінчиться

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх карток, включно з тими, у яких закінчується термін використання. Вони залишатимуться активними щонайменше до 31 грудня 2024 року.

Про це йдеться на порталі Ощадбанку.

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Детальніше про термін дії карток

Ощадбанк пояснив, що рішення продовжити термін дії карток пов’язане з воєнним станом в Україні. У банку уточнили, що автоматичне продовження стосується карток, термін дії яких закінчився починаючи з лютого 2022 року.

Водночас клієнтів, для яких уже виготовили нові картки, закликали звернутися до відділень Ощадбанку, щоб їх отримати.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року", — йдеться повідомленні.

У банку наголосили, що навіть після завершення зазначеного терміну дії картки залишатимуться повністю функціональними. Їхні власники зможуть виконувати всі необхідні операції, зокрема:

розраховуватися в торгово-сервісних мережах;

знімати готівку в банкоматах та здійснювати інші транзакції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк надає можливість безкоштовно поповнювати карткові рахунки для всіх своїх клієнтів. Для зручності користувачів доступні різноманітні способи поповнення, щоб кожен міг обрати найбільш підходящий варіант.

Також ми писали, що для закриття картки в Ощадбанку потрібно особисто звернутися до відділення, надати необхідні документи та оформити заяву на деактивацію рахунку. Це може створювати значні незручності, особливо для українців, які виїхали за кордон через війну, але досі мають кошти на рахунках банку.