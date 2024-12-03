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Ощадбанк довше знімає арешти з рахунків — причини

3 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Арешти рахунків — чому Ощадбанк довше розблоковує картки
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "Ощадбанк" процедура з розблокування карток через арешт виконавчої служби може тривати значно довше. Клієнтам пояснили, у чому причина відповідного зволікання.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де можна залишити відгук щодо роботи банків.

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Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтка банку, яка нині перебуває за кордоном, вже тривалий час чекає на розблокування доступу до законних 14,2 тис. гривень із арештованих коштів.

Вона зауважила, що виконавча служба подала відповідний запит до банку 20 листопада 2024 року, проте фінустанова його досі не виконала.

"Доброго дня, у мене є зарплатна карта в Ощадбанку, заблокували мені її через кредит, з яким я зараз розбираюся, виконавець розглянув мою заяву, і направив заяву до банку, щоб я змогла використати 14200 на місяць, поки розбираюсь з цим кредитом, потім вирішу це питання, але заява була направлена ​​ще 20.11.2024, зараз майже 01.12.2024, в інших банках це питання вирішувалося дуже швидко, але не в Ощадбанку, я перебуваю в Румунії з маленькою дитиною, у мене травма ноги і мені важко ходити, і я не можу домогтися інформації від банку, чи отримували вони повідомлення від виконавця, гаряча лінія говорить, потрібно дізнаватися у відділенні, тільки за номерами, які мені дали, я не можу додзвонитися в банк, приїхати фізично мені дуже важко, і витратно, я приїду, щоб зняти свої гроші, але допомогти мені ніхто не може, і не хоче, допоможіть, будь ласка, дізнатися інформацію...", — йдеться у зверненні.

Чому ускладнена процедура з розблокування рахунків в Ощадбанку

На порталі зауважили, що фахівці Ощадбанку, дійсно, довше опрацьовують постанови. Зволікання з розблокуванням пов'язане з тим, що ще не дійшла черга, адже опрацювання отриманих постанов проводять виключно в порядку черги їх надходження до фінустанови.

"Довго в Ощадбанку тому, що в цьому банку існує черга розгляду таких питань і ця черга велика через те, що в Ощаді більше клієнтів, ніж в інших банках (багато підприємств відкривають зарплатні рахунки тільки в Ощадбанку, не дають права вибору будь-якого іншого банку), в ньому більше відкривають соціальні карти і зарплатні. Тут тільки потрібно нагадувати їм і чекати своєї черги", — йдеться у поясненні.

Клієнтам Ощадбанку порадили не доводити справу до виконавчих рішень, щоб довго не чекати на відкриття доступу до коштів.  

Варто зауважити, що, відповідно до законодавчих норм, громадянам дозволено знімати з арештованих рахунків тільки лімітований розмір коштів. Він не може бути вищим за дві мінімальні зарплати станом на 1 січня. Тобто надається доступ лише до 14,2 тис. гривень, адже цьогоріч мінімалка становить 7,1 тис. гривень.

Нагадаємо, Ощадбанк вкотре пролонгував термін дії карток. Клієнти зможуть ними користуватися щонайменше до кінця 2024 року.

Також ми писали, що в Ощадбанку запровадили механізм відеоідентифікації для внутрішніх переселенців. Є спеціальний алгоритм дій у разі застосування обмежень для відновлення доступу до грошей.

Ощадбанк банки банківські карти арешт банківські рахунки

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