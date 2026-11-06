Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До 31 грудня 2026 року державна фінустанова "Ощадбанк" гарантує нарахування кешбеку за оплату популярних сервісів. Передбачається повернення коштів за кожну покупку, здійснену відповідно до акційних умов. Найбільший кешбек передбачений для активованих карток World Elite міжнародної платіжної системи Mastercard.

Про те, за яких умов клієнти можуть отримати знижки від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Кому Ощадбанк гарантує кешбек до 40%

Згідно з офіційними правилами програми, йдеться про реалізацію спільної акційної кешбек-програми Ощадбанку та Mastercard.

У її рамках передбачається повернення коштів за оплату підписок Netflix, YouTube, ChatGPT на офіційних вебсайтах та в офіційних мобільних застосунках:

40% від суми фінансової операції для карт Mastercard World Elite;

20% від суми операції для інших видів карток.

"Щомісяця платите за улюблені серіали, музику без реклами чи спілкування зі штучним інтелектом? Тепер частину цих витрат можна повернути собі. Оплачуйте підписки карткою Mastercard® від Ощадбанку — і отримуйте до 40% кешбеку. Зареєструйте картку — і очікуйте на кешбек", — повідомили у банку.

Читайте також:

Як долучитися до кешбек-програми Ощадбанку

Для того, щоб взяти участь у програмі, клієнтам достатньо один раз зареєструвати картку Mastercard, заповнивши всі обов'язкові поля та підтвердивши ознайомлення з правилами. Після цього всі розрахунки, здійснені карткою упродовж періоду дії акції, будуть залучені до нарахування кешбеку.

До участі допускають виключно дієздатних фізичних осіб віком від 18 років, які є податковими резидентами України, мають дійсну та активовану картку Mastercard від Ощаду.

Реєстрація доступна на сторінці акції Ощадбанку. Рекомендують вносити дані лише гривневих карток.

Скористатися пропозицією можна наступним чином:

Необхідно додати картку, за якою клієнт хоче отримати кешбек; Ввести реєстраційний номер облікової картки платника податків; Вказати ім’я та прізвище; Додати електронну адресу; Підтвердити ознайомлення із умовами акції.

Після обробки відповідної трансакції слід очікувати на зарахування кешбеку. Виплата може тривати до десяти робочих днів і залежатиме від внутрішніх процедур банку-емітента карти.

Акція триватиме до 31 грудня 2026 року включно, водночас у банку попередили, що дедлайн може настати раніше, якщо вичерпається бюджет акції.

Важливі нюанси акційної програми

У банк звертають увагу на те, що із суми нарахованого кешбеку передбачається утримання податків відповідно до норм українського законодавства (18% ПДФО + 5% військовий збір), тому на картку зарахують меншу суму.

Якщо клієнт зареєструє в акції валютну картку та здійснить нею платіж, однак не отримає кешбек, рекомендують звернутися до контакт-центру Mastercard за номером 0800 30 19 72.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в Ощадбанку пояснили, чи будуть функціональні старі платіжні картки, якщо термін дії закінчиться у листопаді. У банку рекомендують уточнювати відповідну інформацію в оператора контакт-центру. Там надали номери телефонів для здійснення дзвінків як з-за кордону, так і по Україні.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді в Ощадбанку можна оформити грошову допомогу у розмірі 7 000 грн. Щомісячні виплати доступні у рамках державної програми з підтримки батьківства. Йдеться про надання виплат на догляд за дітьми до року. Для цього варто звернутися до ПФУ для уточнення даних та до Ощадбанку для відкриття картки.