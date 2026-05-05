В Ощадбанке будет действовать выгодный курс для покупки валюты: как воспользоваться предложением

Ощадбанк будет продавать валюту по низкому курсу: когда и где
5 мая 2026 года госфинучреждение "Ощадбанк" на временной основе снизит курс продажи иностранной валюты. Чтобы получить доступ к выгодному предложению, необходимо выполнить несколько условий.
Об этом говорится в анонсе банковского учреждения, передают Новини.LIVE.
Какие предлагают условия покупки валюты в Ощадбанке 5 мая
По данным банка, клиенты получили возможность покупать валюту по выгодному курсу в случае выполнения такой операции через мобильное приложение "Ощад24".
"5 мая в Мобильном Ощаде будет действовать специальный курс покупки валюты. Предложение одного дня и будет доступно с 00:00 по 24:00. Не пропустите!", — говорится в сообщении.
Также финучреждение предложит в этот день для клиентов другие выгодные условия для осуществления финансовых операций с валютой:
- Обменивать гривны на доллары/евро с кредитных средств с льготным периодом до 62 дней;
- Возможность снятия наличных в кассах любого банковского отделения без комиссии;
- Лимит на покупку иностранной валюты составит 50 тыс. грн/мес.
Как осуществить онлайн-покупку валюты в приложении Ощадбанка
В финучреждении советуют для таких операций открыть валютную карту в несколько кликов в мобильном приложении, ведь для такой операции понадобятся:
- карта в национальной валюте;
- карта в иностранной валюте (USD/EUR).
Открытие валютной карты предусматривает следующие шаги:
- необходимо зайти в раздел "Мои возможности";
- выбрать "Заказать карту";
- перейти в "Мою карту — Цифровую";
- выбрать пункт "Валюта счета".
После появления валютной карты необходимо будет придерживаться следующей инструкции:
- войти в пункт "Платежи";
- выбрать раздел "Обмен валют";
- указать карту, с которой будет происходить обмен;
- указать сумму финоперации;
- выбрать карту, для которой поступит перевод.
Граждане должны придерживаться ограничений, предусмотренных на май 2026 года. А именно:
- минимальный размер обмена не может быть ниже 500 грн (в эквиваленте);
- максимальная сумма обмена не может быть выше 50 тыс. грн.
