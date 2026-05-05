В Ощадбанке будет действовать выгодный курс для покупки валюты: как воспользоваться предложением

5 мая 2026 года госфинучреждение "Ощадбанк" на временной основе снизит курс продажи иностранной валюты. Чтобы получить доступ к выгодному предложению, необходимо выполнить несколько условий.

Об этом говорится в анонсе банковского учреждения, передают Новини.LIVE.

Какие предлагают условия покупки валюты в Ощадбанке 5 мая

По данным банка, клиенты получили возможность покупать валюту по выгодному курсу в случае выполнения такой операции через мобильное приложение "Ощад24".

"5 мая в Мобильном Ощаде будет действовать специальный курс покупки валюты. Предложение одного дня и будет доступно с 00:00 по 24:00. Не пропустите!", — говорится в сообщении.

Также финучреждение предложит в этот день для клиентов другие выгодные условия для осуществления финансовых операций с валютой:

Обменивать гривны на доллары/евро с кредитных средств с льготным периодом до 62 дней; Возможность снятия наличных в кассах любого банковского отделения без комиссии; Лимит на покупку иностранной валюты составит 50 тыс. грн/мес.

Как осуществить онлайн-покупку валюты в приложении Ощадбанка

В финучреждении советуют для таких операций открыть валютную карту в несколько кликов в мобильном приложении, ведь для такой операции понадобятся:

карта в национальной валюте;

карта в иностранной валюте (USD/EUR).

Открытие валютной карты предусматривает следующие шаги:

необходимо зайти в раздел "Мои возможности";

выбрать "Заказать карту";

перейти в "Мою карту — Цифровую";

выбрать пункт "Валюта счета".

После появления валютной карты необходимо будет придерживаться следующей инструкции:

войти в пункт "Платежи";

выбрать раздел "Обмен валют";

указать карту, с которой будет происходить обмен;

указать сумму финоперации;

выбрать карту, для которой поступит перевод.

Граждане должны придерживаться ограничений, предусмотренных на май 2026 года. А именно:

минимальный размер обмена не может быть ниже 500 грн (в эквиваленте);

максимальная сумма обмена не может быть выше 50 тыс. грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые пенсионеры имеют проблемы во время операций в банкоматах Ощадбанка. Приборы могут списывать средства без выдачи. В банке дали советы, как снизить риски потери денег.

Еще Новини.LIVE писали, что в мае клиентам Ощадбанка нужно будет соблюдать ограничения на операции в Ощад24/7. В частности, будут действовать несколько типов лимитов на переводы, призванные обезопасить средства от мошенников.