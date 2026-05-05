Ощадбанк продаватиме валюту за нижчим курсом: коли і де

Ощадбанк продаватиме валюту за нижчим курсом: коли і де

Дата публікації: 5 травня 2026 06:01
В Ощадбанку діятиме вигідний курс для купівлі валюти: як скористатися пропозицією
Валюта, відділення банку. Фото: Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

5 травня 2026 року держфінустанова "Ощадбанк" на тимчасовій основі знизить курс продажу іноземної валюти. Щоб отримати доступ до вигідної пропозиції, необхідно виконати кілька умов.  

Про це йдеться в анонсі банківської установи, передають Новини.LIVE.

Які пропонують умови купівлі валюти в Ощадбанку 5 травня

За даними банку, клієнти отримали можливість купувати валюту за вигідним курсом у разі виконання такої операції через мобільний застосунок "Ощад24".

"5 травня у Мобільному Ощаді діятиме спеціальний курс купівлі валюти. Пропозиція одного дня і буде доступна з 00:00 по 24:00. Не пропустіть!", — йдеться у повідомленні.

Також фінустанова запропонує в цей день для клієнтів інші вигідні умови для здійснення фінансових операцій з валютою:

  1. Обмінювати гривні на долари/євро з кредитних коштів з пільговим періодом до 62 днів;
  2. Можливість зняття готівки в касах будь-якого банківського відділення без комісії;
  3. Ліміт на купівлю іноземної валюти становитиме 50 тис. грн/міс.

Як здійснити онлайн-купівлю валюти в застосунку Ощадбанку

У фінустанові радять для таких операцій відкрити валютну картку за кілька кліків у мобільному застосунку, адже для такої операції знадобляться:

  • карта у національній валюті;
  • карта в іноземній валюті (USD/EUR).

Відкриття валютної картки передбачає такі кроки:

  • необхідно зайти у розділ "Мої можливості";
  • обрати "Замовити картку";
  • перейти у "Мою картку — Цифрову";
  • обрати пункт "Валюта рахунку".

Після появи валютної карти необхідно буде дотриматися наступної інструкції:

  • увійти у пункт "Платежі";
  • обрати розділ "Обмін валют";
  • вказати карту, з якої відбуватиметься обмін;
  • зазначити суму фіноперації;
  • обрати карту, для якої надійде переказ.

Громадяни мають дотримуватися обмежень, передбачених на травень 2026 року. А саме:

  • мінімальний розмір обміну не може бути нижчим за 500 грн (в еквіваленті);
  • максимальна сума обміну не може бути вищою за 50 тис. грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі пенсіонери мають проблеми під час операцій у банкоматах Ощадбанку. Прилади можуть списувати кошти без видачі. У банку дали поради, як знизити ризики втрати грошей. 

Ще Новини.LIVE писали, що у травні клієнтам Ощадбанку потрібно буде дотримуватися обмежень на операції в Ощад24/7. Зокрема, діятимуть кілька типів лімітів на перекази, покликані убезпечити кошти від шахраїв.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
