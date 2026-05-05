В Ощадбанку діятиме вигідний курс для купівлі валюти: як скористатися пропозицією

Ощадбанк продаватиме валюту за нижчим курсом: коли і де
5 травня 2026 року держфінустанова "Ощадбанк" на тимчасовій основі знизить курс продажу іноземної валюти. Щоб отримати доступ до вигідної пропозиції, необхідно виконати кілька умов.
Про це йдеться в анонсі банківської установи, передають Новини.LIVE.
Які пропонують умови купівлі валюти в Ощадбанку 5 травня
За даними банку, клієнти отримали можливість купувати валюту за вигідним курсом у разі виконання такої операції через мобільний застосунок "Ощад24".
"5 травня у Мобільному Ощаді діятиме спеціальний курс купівлі валюти. Пропозиція одного дня і буде доступна з 00:00 по 24:00. Не пропустіть!", — йдеться у повідомленні.
Також фінустанова запропонує в цей день для клієнтів інші вигідні умови для здійснення фінансових операцій з валютою:
- Обмінювати гривні на долари/євро з кредитних коштів з пільговим періодом до 62 днів;
- Можливість зняття готівки в касах будь-якого банківського відділення без комісії;
- Ліміт на купівлю іноземної валюти становитиме 50 тис. грн/міс.
Як здійснити онлайн-купівлю валюти в застосунку Ощадбанку
У фінустанові радять для таких операцій відкрити валютну картку за кілька кліків у мобільному застосунку, адже для такої операції знадобляться:
- карта у національній валюті;
- карта в іноземній валюті (USD/EUR).
Відкриття валютної картки передбачає такі кроки:
- необхідно зайти у розділ "Мої можливості";
- обрати "Замовити картку";
- перейти у "Мою картку — Цифрову";
- обрати пункт "Валюта рахунку".
Після появи валютної карти необхідно буде дотриматися наступної інструкції:
- увійти у пункт "Платежі";
- обрати розділ "Обмін валют";
- вказати карту, з якої відбуватиметься обмін;
- зазначити суму фіноперації;
- обрати карту, для якої надійде переказ.
Громадяни мають дотримуватися обмежень, передбачених на травень 2026 року. А саме:
- мінімальний розмір обміну не може бути нижчим за 500 грн (в еквіваленті);
- максимальна сума обміну не може бути вищою за 50 тис. грн.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі пенсіонери мають проблеми під час операцій у банкоматах Ощадбанку. Прилади можуть списувати кошти без видачі. У банку дали поради, як знизити ризики втрати грошей.
Ще Новини.LIVE писали, що у травні клієнтам Ощадбанку потрібно буде дотримуватися обмежень на операції в Ощад24/7. Зокрема, діятимуть кілька типів лімітів на перекази, покликані убезпечити кошти від шахраїв.