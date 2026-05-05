В Ощадбанку діятиме вигідний курс для купівлі валюти: як скористатися пропозицією

Валюта, відділення банку. Фото: Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

5 травня 2026 року держфінустанова "Ощадбанк" на тимчасовій основі знизить курс продажу іноземної валюти. Щоб отримати доступ до вигідної пропозиції, необхідно виконати кілька умов.

Про це йдеться в анонсі банківської установи, передають Новини.LIVE.

Які пропонують умови купівлі валюти в Ощадбанку 5 травня

За даними банку, клієнти отримали можливість купувати валюту за вигідним курсом у разі виконання такої операції через мобільний застосунок "Ощад24".

"5 травня у Мобільному Ощаді діятиме спеціальний курс купівлі валюти. Пропозиція одного дня і буде доступна з 00:00 по 24:00. Не пропустіть!", — йдеться у повідомленні.

Також фінустанова запропонує в цей день для клієнтів інші вигідні умови для здійснення фінансових операцій з валютою:

Читайте також:

Обмінювати гривні на долари/євро з кредитних коштів з пільговим періодом до 62 днів; Можливість зняття готівки в касах будь-якого банківського відділення без комісії; Ліміт на купівлю іноземної валюти становитиме 50 тис. грн/міс.

Як здійснити онлайн-купівлю валюти в застосунку Ощадбанку

У фінустанові радять для таких операцій відкрити валютну картку за кілька кліків у мобільному застосунку, адже для такої операції знадобляться:

карта у національній валюті;

карта в іноземній валюті (USD/EUR).

Відкриття валютної картки передбачає такі кроки:

необхідно зайти у розділ "Мої можливості";

обрати "Замовити картку";

перейти у "Мою картку — Цифрову";

обрати пункт "Валюта рахунку".

Після появи валютної карти необхідно буде дотриматися наступної інструкції:

увійти у пункт "Платежі";

обрати розділ "Обмін валют";

вказати карту, з якої відбуватиметься обмін;

зазначити суму фіноперації;

обрати карту, для якої надійде переказ.

Громадяни мають дотримуватися обмежень, передбачених на травень 2026 року. А саме:

мінімальний розмір обміну не може бути нижчим за 500 грн (в еквіваленті);

максимальна сума обміну не може бути вищою за 50 тис. грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі пенсіонери мають проблеми під час операцій у банкоматах Ощадбанку. Прилади можуть списувати кошти без видачі. У банку дали поради, як знизити ризики втрати грошей.

Ще Новини.LIVE писали, що у травні клієнтам Ощадбанку потрібно буде дотримуватися обмежень на операції в Ощад24/7. Зокрема, діятимуть кілька типів лімітів на перекази, покликані убезпечити кошти від шахраїв.