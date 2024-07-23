Ощадбанк заблокировал клиенту счет по воображаемому аресту — что известно

Отделение Ощадбанка. Фото: Новиниости.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" блокирует счета украинцев, аргументируя "постановлениями исполнительной службы". В то время как клиенты, обратившись к исполнителям, на самом деле не имеют соответствующих постановлений об аресте.

Об этом сообщается на сайте Minfin, где размещаются отзывы клиентов о работе банков.

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Как отмечается в одной из жалоб клиента финучреждения, банк наложил арест на все открытые банковские карты. Такое решение объяснили тем, что исполнительная служба наложила арест на счета. Клиент решил проверить и обратился к исполнителям, где заявили, что никаких арестов от них не было. В связи с этим нет доступа к средствам.

"Получил уведомление из банка, что исполнительная служба наложила арест на счета. Обратился в исполнительную. Там проверили информацию и сообщили, что никаких арестов от них не было", — говорится в сообщении.

В связи с этим украинец обратился в отделение по адресу Ровенская область, Костополь, ул. Даниила Галицкого, 2 за объяснениям. На что там сообщили о необходимости предоставления справки о доходах. Клиент предоставил все необходимые справки и информацию о происхождении средств. Однако объяснений по блокированию счетов до сих пор не получил.

"Обратился в отделение, там требуют справку о доходах. Предоставил справку и к ней объяснение происхождения средств на счетах. На зарплатной карте у меня 85 грн. На кредитной — 65.000. Заблокированы обе карты. Процент по кредиту оплачивается вовремя. Понятных объяснений относительно блокировки я не получил. Сколько времени будет продолжаться арест — неизвестно никому", — отмечается в жалобе.

В Ощадбанке не отреагировали на сообщение и не объяснили, на основе чего клиенты не имеют доступа к своим средствам.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Аресты счетов украинцев

В Украине вернули право государственных или частных исполнителей на наложение ареста за долговые обязательства в начале мая 2023 года. Речь идет о долгах на любую сумму:

по кредитным договорам;

за жилищно-коммунальные услуги;

неуплаченные налоги;

невыплату алиментов;

административные штрафы.

Также в Ощадбанке ранее напомнили, что согласно нормам Нацбанка, на снятие денег с арестованных счетов в течение месяца установлены лимиты.

Так, граждане могут снимать сумму, не превышающую две минимальные зарплаты по состоянию на начало 2024 года. Речь идет о 14,2 тыс. гривен, ведь с 1 января "минималка" повысилась до 7,1 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.

Также сообщалось, что клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, как перевыпустить банковскую карту за рубежом. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.