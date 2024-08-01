Ощадбанк под выдуманным предлогом блокирует клиентам карты — что нужно знать

Банковские карты. Фото: Unsplush

Государственное финучреждение "Ощадбанк" в рамках финансового мониторинга блокирует карты клиентам, называя "арестом исполнительной службы". Клиенты жалуются, что на самом деле речь идет не об аресте, так банк требует документы по подтверждению доходов.

О такой неразберихе идет речь на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банка.

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Как отметил один из клиентов, на его счета исполнительная служба наложила арест. Такое сообщение направил банк. Он обратился в службу, однако там заявили, что соответствующих решений об арестах не было.

Клиенту пришлось идти в банк, где оказалось, что ему заблокирован счет из-за отсутствия документов о подтверждении доходов.

"Получил уведомление из банка, что исполнительная служба наложила арест на счета. Обратился в исполнительную. Там проверили информацию и сообщили, что никаких арестов от них не было. Обратился в отделение, там требуют справку о доходах", — написал он.

Мужчина предоставил справку и объяснение происхождения средств на счетах, однако арест до сих пор не снят. При этом заблокированы оба счета. Объяснений, почему были блокированы карточки и когда к ним будет доступ, нет.

"На зарплатной карточке у меня 85 грн. На кредитной 65.000. Заблокированы обе карты. Процент по кредиту оплачивается вовремя. Понятных объяснений относительно блокировки я не получил. Сколько времени будет длиться арест — неизвестно никому", — подчеркнул он в жалобе.

Как отмечают другие пользователи, банк так работает в рамках финансового мониторинга. То есть при открытии карты была указана одна сумма финансовых операций по карте, а по факту — поступает втрое — четверо больше. В этой связи банк просит справки о доходах.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, как перевыпустить банковскую карту за границей. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.

Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.