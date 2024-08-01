Ощадбанк під вигаданим приводом блокує клієнтам картки — що треба знати

Банківські картки. Фото: Unsplush

Державна фінустанова "Ощадбанк" в рамках фінансового моніторингу блокує картки клієнтам, називаючи "арештом виконавчої служби". Клієнти скаржаться, що насправді йдеться не про арешт, так банк вимагає документи щодо підтвердження доходів.

Про таку плутанину йдеться на порталі "Мінфін", де можна лишати відгуки про роботу банку.

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Блокування рахунків в Ощадбанку

Як зазначив один із клієнтів, на його рахунки виконавча служба наклала арешт. Таке повідомлення надіслав банк. Він звернувся у службу, однак там заявили, що відповідних рішень про арешти не було.

Клієнту довелося йти в банк, де виявилося, що йому заблоковано рахунок через відсутність документів про підтвердження доходів.

"Отримав повідомлення з банку, що виконавча служба наклала арешт на рахунки. Звернувся в виконавчу. Там перевірили інформацію і повідомили, що ніяких арештів від них не було. Звернувся у відділення, там вимагають довідку про доходи", — написав він.

Чоловік надав довідку і пояснення походження коштів на рахунках, однак арешт досі не знято. При цьому заблоковані обидва рахунки. Пояснень, чому було блоковано картки і коли до них буде доступ, немає.

"На зарплатній картці в мене 85 грн. На кредитній 65.000. Заблоковані обидві картки. Відсоток по кредиту сплачується вчасно. Зрозумілих пояснень, щодо блокування я не отримав. Скільки часу буде тривати арешт — невідомо нікому", — наголосив він у скарзі.

Як зазначають інші користувачі, банк так діє в рамках фінансового моніторингу. Тобто під час відкриття картки була вказана одна сума фінансових операцій за карткою, а за фактом — надходить утричі — четверо більше. У зв'язку з цим банк просить довідки про доходи.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.

Також повідомлялося, що клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.