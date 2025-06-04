Финмониторинг в Ощадбанке — почему блокируют счета и возвращают ли деньги

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" рассказывают, с какими проблемами сталкиваются из-за действия закона о финансовом мониторинге. Речь идет об усиленной проверке операций граждан.

Об одном из таких случаев стало известно из сообщения на сайте "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

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Блокировка счета и возврат средств в Ощадбанке

Как рассказал клиент, ему финучреждение заблокировало средства на счете в рамках финмониторинга, согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

После проверки финансовых операций с ним разорвали отношения, однако мужчина не может вернуть заблокированные средства.

Как известно, по нормам финмониторинга — в случае наличия подозрительных операций банк имеет право блокировать счета и разрывать отношения. При этом клиентам предоставляется возможность вывести все средства на счета любого другого банка.



"Еще 21 апреля мне заблокировали счет в Ощадбанке. Я сразу обратился к своему менеджеру с требованием закрыть счет и вывести средства на мой другой счет в другом банке. Но вместо быстрого реагирования я получил абсолютную бюрократическую волокиту. Мое заявление на закрытие счета было подано только 12 мая, через три недели после обращения! И что вы думаете? После этого — полная тишина! Никакого ответа, никакого прогресса...", — говорится в обращении.

Гражданин рассказал, что уже более месяца не может вернуть собственные средства.

Скриншот. Источник: Минфин

Кому из клиентов Ощадбанка грозит финансовый мониторинг

В Украине ввели финмониторинг в рамках определенного курса развития в направлении евроинтеграции для гармонизации национального законодательства с нормативной базой Европейского Союза.

Речь идет об обязательствах банков выявлять и пресекать незаконные финоперации, связанные с легализацией доходов, предотвращением финансирования терроризма, распространением оружия массового уничтожения.

Детали, как именно осуществляют проверку и какие операции считаются опасными — не разглашают, чтобы потенциальные нарушители не могли ее обойти. Известно, что считаются подозрительными такие ситуации:

рост количества операций за аналогичный период в предыдущие месяцы;

постоянное поступление денежных переводов от разных лиц;

регулярное перечисление средств на один и тот же счет;

внесение большого объема наличных средств через терминалы;

несоответствие расходов официальным доходам.

Если финансовую операцию сочтут подозрительной, гражданину нужно будет подтвердить законность источника происхождения средств. Блокировка счетов и расторжение отношений с банком будет грозить исключительно в случаях отсутствия подтверждения легальности доходов.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке временно недоступно оформление квалифицированной е-подписи. Однако действуют другие способы верификации клиентов.

Также сообщали, что, если клиент Ощадбанка каким-то образом раскрыл данные платежной карты, то необходимо изменить PIN-код. Стоимость такой услуги бесплатная за первую замену, тогда как за каждую последующую взимают по 15 грн.